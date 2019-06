Dráma na košickom nebi. Po vzlete začal horieť teplovzdušný balón

V koši boli ľudia, keď sa objavili plamene.

7. jún 2019 o 11:32 Kristián Sabo

KOŠICE. Medzinárodná Balónová fiesta Košice je od stredy v plnom prúde. Balóny vzlietajú z areálu Technickej univerzity.

Vo štvrtok večer sa však naskytol návštevníkom nezvyčajný pohľad. Odlietajúci balón totiž začal vo vzduchu horieť. Plamene zničili časť opláštenia a potom sa samy uhasili.

Balón letel síce v nižšej výške, no pokračoval v lete. Nakoniec pristál neďaleko vyhliadkovej veže.

Našťastie sa nikomu nič nestalo.

Išlo o výnimočnú udalosť

„Vieme o tejto udalosti. Nie je to bežná záležitosť. Pri štarte balóna nastali zvláštne poveternostné podmienky. Je možné, že príde malý poryv vetra, ktorý oheň fúkne do zlého smeru. Preto sa spodná látka na chvíľu chytila. Pilot nepristál, pretože išlo len o spodnú časť a vyhodnotil to tak, že je možné pokračovať v lete. Všetci doleteli spokojne a šťastne,“ povedala nám Diana Hežel z organizačného tímu Balónovej fiesty.

Do koša sa podľa nej vojde od dvoch do desať ľudí. Veľkosti košov sú rôzne.

„Nie je to uzavretý areál, koľko ľudí bolo v koši, to presne nevieme. My tam nevyberáme vstupné. Stále je v koši, samozrejme, pilot. Áno, vyzeralo to strašidelne. No v skutočnosti celá udalosť na pohľad vyzerala horšie, ako nakoniec bola. V takýchto prípadoch je dôležité, aby horná časť balóna ostala zachovaná. Ak by niečo hrozilo, pilot by určite pristál na štartovacej ploche. Pasažieri v koši boli nadšení aj po pristátí a mali to obohatené aj o takýto zážitok."

Súčasťou opláštenia je odolná látka

Zaujímalo nás, ako sa v takomto prípade zachraňuje situácia, pretože ide o životy ľudí.

„Jednoznačne musí udalosť vyhodnotiť pilot a ten rozhodne, či je vhodné letieť ďalej, alebo nie. Máme pravidelne školených pilotov aj na takéto situácie. Ako poznám týchto pilotov, s každým by som hocikedy išla do koša, lebo naozaj vedia, čo robia. To sme mohli vidieť aj vo štvrtok večer.“

Balóny sú podľa Diany Hežel stavané tak, aby neboli horľavé.

„Ide o špeciálnu látku, z ktorej sa šijú. Navyše, v dolnej časti látky je ďalšia, ktorá je odolná proti veľkému vzplanutiu. Dôjde k samouhaseniu,“ uzavrela D. Hežel.