Vodárne kúpili skútre. Parkovali v Hrehovej firme, ktorá ich tiež predáva

Sú vraj efektívnejšie. VVS tvrdí, že ich nakupovala na západnom Slovensku.

12. jún 2019 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Ešte v roku 2017 sa v areáli spoločnosti K-moto, s. r. o., na košickej Alejovej ulici objavili skútre, určené pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť (VVS), a. s.

Spoločníkom vo firme, ktorá predáva motorky, je generálny riaditeľ VVS Stanislav Hreha.

Tvrdí, že išlo o bežnú transakciu a skútre parkovali v K-moto preto, lebo sú dílerom Hondy v Košiciach.

Hreha: Som hrdý, že som motorkár

„Skútre nie sú z K-moto. Boli kupované, pokiaľ si dobre pamätám, niekde od Bratislavy. Určite nejde o K-moto. A aj keby boli odtiaľ dodávané, Honda má v Košiciach zastúpenie len v tejto spoločnosti. Máte zlé informácie. Kupovali sme Hondy PCX, čo sú najlepšie skútre v rámci potreby VVS,“ reagoval Hreha na našu otázku ohľadom skútrov.

Prečítajte si tiež: Prešli sme tisíc zákaziek vodární. Našli sme Hrehových bratov, bratrancov i známych

Vysvetlil, že istý čas po kúpe boli skútre uskladnené na Alejovej ulici. Problém v tom nevidel.

„Motorky slúžia na presúvania sa v čistiarniach odpadových vôd. Máme aj diaľkové odpočty, motorka prechádza po ulici a automaticky sníma odpočty. Je to najlepší dopravný prostriedok. Predtým sme to robili autami, tie však majú oveľa vyššiu spotrebu. Nejde o žiaden šialený biznis, je to nezmysel. Môžem povedať aj to, koľko by na tom zarobilo K-moto - 60 eur. Keby ich však aj dodala naša firma, nie je to žiaden problém, lebo cena bola lepšia ako na predajni,“ zdôraznil šéf vodární.

Tvrdí, že skútre kúpili na západnom Slovensku, no nešpecifikoval kde.

„Urobila sa zmluva, zaplatilo sa a motorky boli privezené k dílerovi,“ doplnil.

Na otázku, či bola pri výbere značky iba náhoda, že je spoločníkom vo firme, ktorá je dílerom Hondy, odvetil: „Nie je to náhoda. Som spoločníkom v tejto spoločnosti. Som na to hrdý, som motorkár a nemám s tým najmenší problém. A že som spoločník? To nemá absolútne žiaden súvis s VVS. Ale, čo sa týka nákupu, aj keby sme skútre kúpili od K-moto, ani v tom nevidím žiaden problém, dôležitá je cena a kvalita."

Odovzdali ich cez protokol K-moto

Podľa informácií, ktoré nám poskytla Agentúra Penelopa, ktorá VVS mediálne zastupuje, si VVS v roku 2017 objednala 20 skútrov Honda PCX.