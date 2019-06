Fico príde medzi straníckych vzbúrencov do Košíc

Smolková trvá na vyvodení zodpovednosti.

13. jún 2019 o 13:38 (aktualizované 13. jún 2019 o 14:38) Michal Lendel

KOŠICE. Žiadosť o koniec Roberta Fica ako predsedu a Roberta Kaliňáka ako podpredsedu Smeru, ktorú poslali predsedníctvu niektorí členovia tejto strany na východnom Slovensku ešte koncom mája, bude mať dohru.

Podľa podpredsedu strany Richarda Rašiho, ktorý je aj košickým krajským šéfom, obchádza Fico po svojej dvojtýždennej odmlke po voľbách do európskeho parlamentu všetky krajské organizácie.

Košice si nechal na záver

Prečítajte si tiež: Fico sa stretne so Smolkovou. Budú hovoriť aj o výzve za jeho odchod

Vo štvrtok by mal absolvovať rokovania v Banskej Bystrici, Prešove a svoje turné ukončí v Košiciach, odkiaľ výzva na jeho odchod vyšla.

„V Košiciach sa uskutoční rokovanie v neskorších popoludňajších hodinách. Miesto práve teraz hľadám tak, aby sme sa tam zmestili my, ale aby ste tam mali priestor aj vy,“ povedal vicepremiér Raši novinárom okolo obeda.

Prisľúbil, že sa po rokovaní vyjadrí on, ako aj Fico a dosluhujúca europoslanyňa Monika Smolková, ktorá bola jednou z iniciátorov žiadosti na odchod oboch politikov.

Odporcovia súčasného vedenia Smeru vyzvali premiéra Petra Pellegriniho, aby kandidoval za predsedu strany, pričom požadovali zvolanie mimoriadneho snemu.

Raši: Nešťastné načasovanie a spôsob

Prečítajte si tiež: Bývalý člen Smeru: Ak Fico odíde, strana skončí

Raši považuje načasovaná výzvy za nešťastné, pretože prišlo počas Ficovej dovolenky, kedy podľa Rašiho nemohol ich predseda celú vec odkomunikovať.

„Preto po návrate z dovolenky obehol všetky krajské organizácie. Končí v Košiciach, v organizácii, odkiaľ tá výzva prišla. Verím, že sa to ukončíme nejakou normálnou debatou,“ uviedol Raši.

Vicepremiér skonštatoval, že Smolková poslala list po straníckej linke, čiže okresným a krajským predsedom, preniklo to však do médií. Vznikli pritom otázky, prečo sa to rieši takto.

"Ona mi sama vravela, že to poslala vnútrostranícky a nechcela to diskutovať takto široko navonok. Samozrejme, sme veľká strana, ktorá má viac ako 15 000 členov, je prirodzené, že môžu byť názory také aj také, ale to, čo nerobí dobre, je, keď sa o tom diskutuje na verejnosti pred tým, ako sa to vydiskutuje doma," povedal.

Smolková: K výzve sa pridávajú ďalší

Fico sa minulý piatok nechal počuť, že spúšťa vnútrostranícku diskusiu, pričom si chce vypočuť názory okresných štruktúr.

Prečítajte si tiež: Niektorí členovia Smeru z východu žiadajú odstúpenie Fica

Do volieb plánuje viesť stranu ako predseda on.

Po svojej dvojtýždennej odmlke naznačil aj svoj postoj o dosluhujúcej europoslankyni Smolkovej.

„Mňa niekedy mrzí, keď niekto, kto má tisícové dôchodky z Európskeho parlamentu a do tohto parlamentu sa dostal nie vďaka svojej genialite, ale vďaka tomu, že ho tam dostala strana Smer-SD, má dnes nejaké veľkohubé vyhlásenia na adresu strany,“ reagoval Fico.

V krátkej reakcii uviedla Smolková, že stále trvá na tom, aby súčasné vedenie Smeru prevzalo plnú zodpovednosť za všetky kauzy, ktoré sprevádzajú jej vládu a v súčasnej dobe stranu výrazne poškodzujú.

„Stále cítim podporu mojich krajských kolegov a pridávajú sa aj ďalší,“ reagovala Smolková.