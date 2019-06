Fico čelí košickej opozícii v Smere. Chce stranu na ďalších dvadsať rokov

Krajská rada strany sa stretla v Malej Ide.

MALÁ IDA, KOŠICE. Štvrtkové turné poslanca a predsedu Smeru Roberta Fica po krajských organizáciach strany ukončil jeho predseda na rokovaní košickej krajskej rady.

Tú zorganizoval podpredseda strany Richard Raši, ktorý je aj košickým krajským šéfom, v penzióne v obci Malá Ida (okres Košice-okolie).

Vo štvrtok sa Fico zúčastnil podobných zasadnutí v Banskej Bystrici i Prešove.

Smolková hovorila o rastúcej podpore

V Malej Ide sa Robert Fico stretol za jedným stolom s Monikou Smolkovou, ktorá šéfuje jednej zo štyroch košických okresných organizácii Smeru.

Dosluhujúca europoslanyňa žiada vyvodenie zodpovednosti za kauzy strany a odchod Fica a Roberta Kaliňáka z vedenia Smeru.

Z kritikov pomerov v strane prišiel na rokovanie aj okresný predseda Košice IV. Milan Géci.

„Stále cítim podporu mojich krajských kolegov a pridávajú sa aj ďalší,“ tvrdila pred rokovaním Smolková.

"Očakávam aj mimoriadny snem a výzvu, aby sa prihlásil ten, kto chce byť predseda strany," povedala.

Fico: Chceme Smer na ďalších dvadsať rokov

Po polhodinovom meškaní dorazil Fico na rokovanie v Malej Ide podľa vlastných slov v dobrej nálade.

„Strana smer je tu dvadsať rokov. My chceme, aby tu bol aj ďalších dvadsať a to, čo teraz robím, je presne o tom. Bavím sa s okresnými štruktúrami, ako nastaviť program strany tak, aby sme vyhrali voľby a aby tu Smer pôsobil ako štandardná politická strana, ktorá má trvácnosť. My nie sme na jedno použitie,“ uviedol Fico pred rokovaním.

„Či chcete alebo nechcete, strana Smer je najstabilnejším subjektom na politickej scéne. Mojou povinnosťou ako predsedu je urobiť všetko preto, aby to tak zostalo. V tomto duchu si idem sadnúť s okresnými predsedami v Košickom kraji.“

Zopakoval tiež, že jeho cieľom je viesť Smer do parlamentných volieb. „Na tom sa nedá nič zmeniť,“ povedal rezolútne.

Fico takmer doslova zopakoval aj vo štvrtok v Malej Ide svoj postoj spred niekoľkých dní k vyjadreniam Smolkovej.

„Mňa niekedy mrzí, keď niekto, kto má tisícové dôchodky z Európskeho parlamentu a do tohto parlamentu sa dostal nie vďaka svojej genialite, ale vďaka tomu, že ho tam dostala strana Smer-SD, má dnes nejaké veľkohubé vyhlásenia na adresu strany,“ povedal pred pár dňami.

Žiadali vyvodenie zodpovednosti

Výzvu poslali predsedníctvu Smeru niektorí členovia tejto strany na východnom Slovensku ešte koncom mája.

V nej žiadali koniec Roberta Fica ako predsedu a Roberta Kaliňáka ako podpredsedu Smeru.

Odporcovia súčasného vedenia tiež vyzvali premiéra Petra Pellegriniho, aby kandidoval za predsedu strany, pričom požadovali zvolanie mimoriadneho snemu.

Fico sa minulý piatok nechal počuť, že spúšťa vnútrostranícku diskusiu, pričom si chce vypočuť názory okresných štruktúr.