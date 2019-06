Ocenený Luknár: Nerobím kino pre ceny, ale do Košíc som rád prišiel

Mesto je plné známych hviezd. Začal sa 27. ročník medzinárodného Art Film Festu.

14. jún 2019 o 20:10 Judita Čermáková, Anna Novotná

KOŠICE. Promenádou po zmoknutom červenom koberci a slávnostným otváracím ceremoniálom v košickej Kunsthalle sa v piatok podvečer začal najväčší slovenský filmový sviatok.

Podvečerná búrka hosťom festivalu však na nálade neubrala a do sály prišli so širokými úsmevmi.

Košičania tak mohli naživo vidieť prezidenta Milana Lasicu, hercov Mareka Ťapáka, Pavla Kříža, Borisa Farkaša, Martina Mňahončáka, Braňa Deáka, Petra Batthyanyho, riaditeľku Miss Slovensko Karolínu Chomistekovú, muzikantku Dorotu Nvotovú a množstvo iných známych tvárí.

Hviezdou úvodného večera bol však jednoznačne Roman Luknár, ktorý prišiel do Košíc nielen kvôli predpremiére svojho nového filmu Casino.sk ale aj preto, lebo mu organizátori Art Film Festu udelili cenu Hercova misia.

Detstvo prežil v štúdiu a v košických hoteloch

Do Kunsthalle prišiel obľúbený herec so širokým úsmevom a dobrou náladou a hneď aj vysvetlil prečo.

S Košicami sa totiž spája jeho mladosť.

„Celé detstvo som lietal do Košíc lietadlom na čítačky od pondelka do piatku. V lietadle som si za dve hodiny prečítal scenár, potom som bol som zavretý v štúdiu na Malinovského a potom naspäť do Bratislavy. Od svojich dvanástich do šestnástich rokov som prežil veľa času aj v hoteloch Slovan a Hutník,“ zalistoval v spomienkach.

O čom je nový film? To celkom nevie

Medzi jeho veľmi dobrých kamarátov patrí v posledných rokoch aj košický režisér Ján Sabol, s ktorým natočil spomínaný film.

Ten bude mať síce v kinách premiéru až o niekoľko mesiacov, návštevníci Artfilmu však budú mať unikátnu príležitosť pozrieť si ho ešte pred dokončením.

A zvedavý je naň aj samotný Luknár.

„Teším sa na to, lebo ja si tie scenáre celé nečítam. Takže chcem si pozrieť, čo sa tam deje, lebo vo filme sme trojka s Vicou Kerekes a Miškom Soltészom, no hrá tam aj Pavel Kríž, Terezka Brodská, Marek Majeský, Zuza Kanóc, a ďalší.“

A ako sa mu robilo so spomínaným košickým režisérom?

„Janko je najvááác,“ zahlásil jednoznačne a pokračoval: „On je najlepší človek na svete. Fakt. Vie čo chce, nepredvádza sa, presne vie, aký záber bude nasledovať, takže nerobíme niečo ešte šesťkrát odtiaľ a šesťkrát odtiaľ. Ja presne toto chcem, a tak je to natáčanie s ním strašne príjemné,“ vysvetlil herec, ktorý si filmy vyberá podľa dvoch základných vecí – podľa témy a podľa toho, s kým bude pracovať.

„Ja nebudem čakať na niekoho tri hodiny a potom príde a nevie texty. A s Jankom Sabolom toto nehrozí. My sme robili spolu už dávno. Keď som sa v roku 2009 vrátil zo Španielska, bol som v Markíze, a on tam ma režíroval dva mesiace. Potom sa vrátil do Košíc a robí svoje kiná a projekty a vždy nás do nich volá aj s Pavlom Křížom a my radi prídeme."

Hnevajú ho zásahy do súkromia

To, že Roman Luknár prijal pozvanie Art Film Festu a stal sa tohtoročným laureátom Hercovej misie, je výnimočné. Zvyčajne totiž na podobné akcie nechodieva.

„Nechodím nikam. Aj preto som prišiel na túto predpremiéru sem, aby som sa potom vyhol tej bratislavskej premiére. Aby som sa vyhol ´dobrým ľuďom´, ktorí ubližujú mojim blízkym tým, čo o mne píšu, lebo ich nezaujíma to, na čom robím, ale či moja bývalá žena má iného muža. Do Košíc som sa strašne tešil a som rád, že som tu. Artfilmu ďakujem za to, že mi udelili Hercovu misiu, ale ja nerobím kino kvôli cenám ale preto, že to mám rád. Inak nechodievam ani na České levy ani na Slnko v sieti a tu som len preto, že je to v Košiciach.“

Metropola východu bude Medzinárodný filmový festival Art Film Fest hostiť nasledujúcich osem dní a návštevníkov čaká nielen približne stopäťdesiat filmov, ale aj množstvo zaujímavých sprievodných akcií, koncertov a zábavy.