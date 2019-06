Nočné jazdy motorkárov nedajú rodine spať, polícia sa chystá zasiahnuť

Hluk motoriek merať nemá ako a ani nemôže, zameria sa na rýchlosť.

17. jún 2019 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE. Triedu SNP na sídlisku Terasa si podľa tamojšej obyvateľky Johany pomýlili viacerí motocyklisti s pretekárskou dráhou.

Košičanka, ktorá býva so svojou rodinou v jednom z blokov v susedstve štvorprúdovej cesty, rozdelenej navyše električkovou traťou, upozorňuje na hlučné jazdy motorkárov počas horúcich letných nocí.

Na hluk od cesty si zvykli, spať im nedajú motorky

„Nie sme žiadne citlivky. Na ruch od hlavnej cesty, či už od sanitiek (blízko je nemocnica - pozn. red.) alebo električiek, sme si zvykli my, aj náš 10-mesačný syn od prvej chvíle. Veď to je život. Prepáčte, ale budiť sa každých 10 minút kvôli šialeným motorkárom – pretekárom, ktorí si to trielia niekedy už od amfiku po najbližšiu červenú?“ upozornila rozhorčená obyvateľka vo svojej sťažnosti, adresovanej okrem iného aj starostovi mestskej časti Západ Marcelovi Vrchotovi (SaS).

Podľa jej opisu je zvuk prechádzajúcich motocyklov taký silný, že sa otriasajú aj zatvorené okná.

„Zatvorené, áno, čítate dobre. V týchto viac ako 30 stupňových horúčavách musíme byť pozatváraní vo vlastnom byte bez otvoreného okna večer čo večer, lebo inak by sme sa vôbec nevyspali,“ doplnila.

Samospráve i polícii Johana vyčíta, že pokiaľ dokážu poctivo zabezpečiť denný dozor nad nesprávne zaparkovanými autami miestnych, ku ktorému v blízkosti ich bytovky dochádza kvôli nedostatku miest, mali by častejšie dozrieť aj na rýchlosť.

„Ak by motorkárov párkrát takto prekvapila iniciatíva zo strany polície, myslím si, že by sa veľmi rýchlo naučili jazdiť normálne a pretekať radšej kdesi inde. Úprimne, namerali by ste ich tu viac ako na Jahodnej. A okrem toho by ste pomohli viacerým mladým rodinám,“ poznamenala.

Starosta: Samospráva situáciu riešiť nevie, oslovili sme políciu

Starosta Vrchota reagoval, že samospráva nedisponuje nástrojmi, ktorými by mohla túto situáciu riešiť.

Podľa neho sú v tomto prípade kompetentnými dopravný inšpektorát Policajného zboru (PZ) a poprípade Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

„Oslovil som v tejto súvislosti aj Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach,“ uviedol Vrchota.

Polícia sa chce na úsek zamerať, hluk však neodmeria

Ako Korzáru potvrdila hovorkyňa košickej polície Jana Mésarová, problémom na Triede SNP sa inšpektorát zaoberá.