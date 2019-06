Majiteľ Lokomotívy: Brazílska cesta nevyšla, investor stratil záujem

Nebude ani tretia liga. Klub skúšali predať za euro.

16. jún 2019 o 18:00 Daniel Dedina

KOŠICE. Mal to byť začiatok novej éry.

Inej, s výrazným brazílskym rukopisom.

A najmä úspešnej, zahŕňajúcej návrat Lokomotívy Košice do spoločnosti najlepších futbalových klubov na Slovensku.

Prvým krokom bola záchrana v druhej lige.

A hoci to Košičania mali po jeseni i v úvode jari poriadne nahnuté, podarilo sa.

Boj o Fortuna ligu sa ale konať nebude, práve naopak, prišiel šok.

Lokomotíva prehrala kľúčový duel bez pričinenia súpera, porazila sa sama.

Nevyužila právo štartu v druholigovom ročníku 2019/20, nepodala si prihlášku.

Misia majiteľa a prezidenta Lokomotívy Košice Jurija Dovhanyča, ukrajinského rodáka so slovenským občianstvom, tvrdo narazila už po polroku.

„Či ma to nemrzí po tak ťažkom boji, ktorý sme absolvovali v uplynulých mesiacoch? Áno a veľmi. Celý náš tím, hráči, tréneri i ostatní jeho členovia, dal do toho maximum energie, času, skúseností. Prekonali sme všetky prekážky, vložili do toho srdce. Dosiahnutý výsledok bol potvrdením, že sme konali správne a že vzájomná spolupráca i atmosféra, alebo chémia, ako tomu vravel Ľuboš Benkovský (asistent trénera, pozn. red.) sa podarila. Bola až neskutočná,“ povedal Dovhanyč na úvod nášho rozhovoru.

Lokomotíva Košice sa neprihlásila do druhej ligy. Prečo?

„Bolo to ťažké rozhodnutie. Po zvážení všetkých plusov a mínusov sme sa rozhodli neprihlásiť klub do druhej ligy. Klub sme prebrali odhlásený zo súťaže, na 15. mieste v tabuľke, bez žiadnej vlastnej infraštruktúry. Od začiatku sme plánovali tento projekt tak, aby bol v najbližšom období sebestačný a potom aj ziskový. Žiaľ, to sa nestalo. Zabudovávanie brazílskych hráčov do mužstva, ktorých sme plánovali následne posúvať do iných súťaží, nám nevyšlo. Ich kvalita bola nízka, nevedeli sme ich využiť v boji o udržanie druholigovej miestenky. Nie sú to zlí chlapci, povahovo perfektní, ale záchranu režírovali slovenskí hráči, posilnení ukrajinským reprezentantom do 20 rokov. Cieľ zachrániť sa sme naplnili, ale brazílsky „vektor“ bol neúspešný! To bol hlavný dôvod toho, že spoluinvestor stratil záujem pokračovať v spolupráci s nami. Vieme dobre, že náklady na úspešné fungovanie takéhoto klubu nie sú malé. V jarnej časti sme žiadnu sponzorskú podporu nezískali. Podpora mesta bola štandardná - niečo pre mládež, podporu A-tímov neplánuje. Infraštruktúrna podpora mesta, plány s novým štadiónom a podmienky pre kluby boli nevýhodné, ale o tom hovoriť nechcem.“

Akú rolu zohrali v celej veci financie?