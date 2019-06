Loli paradička. Počas natáčania filmu v šarištine sa strhla aj bitka

„Každy dajaky.“ Trpká komédia o možnosti lásky je dielom východniarov.

17. jún 2019 o 15:43 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Tridsať rokov po Pásla kone na betóne vznikol prvý autorský celovečerný film, ktorý pochádza výlučne z východného Slovenska.

V nedeľu na Art Film Feste mala v zaplnenom kine Úsmev slávnostnú premiéru Loli paradička. Autori ju definujú ako príbeh o láske, nádeji a trpkosti života.

Hlavnými hrdinami snímky je jarmočný predavač cukroviniek Milan a Veronka, ktorá mu ukradla dva turecké medy. Postupne sa do seba zaľúbia a začnú si plánovať spoločný život. Veronke neprekáža, že Milan nemá nohu. Milanovi zas neprekáža, že Veronka je Rómka.

Rodinná produkcia

Za romantickou tragikomédiou stojí umelecká rodina Staviarskych z Prešova.

Laureát ceny Anasoft Litera Víťo Staviarsky je spolu so synom Richardom scenáristom a režisérom filmu. O strih filmu sa postaral ďalší syn Juraj a producentskú a produkčnú časť zastrešila dcéra Marka.

V Loli paradičke hrajú takmer výlučne východoslovenskí herci. V úlohe Veronky vystupuje študentka košického konzervatória Kamilka Mitrášová.

Mala len 16 rokov, keď sa začali kastingy na hlavnú rolu.

„Dosť dlho bol problém zohnať mladú rómsku herečku, ktorá má herecký potenciál. Chodili sme po dedinách a vyhlásili sme do rozhlasu, že hľadáme herečku. Niekedy prišlo v dedine aj tucet záujemkýň,“ vysvetľuje Richard Staviarsky.

O hlavnú mužskú rolu sa postaral herec divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove Michal Iľkanin, ktorý bol vďaka civilnému prejavu v role veľmi presvedčivý.

Vyvažoval tak preexponované postavy, napríklad aj rolu kamaráta, ktorú stvárnil Michal Soltész zo Štátneho divadla v Košiciach.

Herečka Kveta Stražanová z Divadla Jonáša Záborského v Prešove dostala rolu matky, ktorá nesúhlasí s tým, aby si jej syn doniesol domov rómsku priateľku.

Epizódnu rolu si vo filme zahral aj karikaturista Fedor Vico. Práve jeho postava recepčného v malej ubytovni odštartovala sled vtipov a zábavných dialógov.

Porozumejú aj na západe?

Východniarsku autentickosť filmu znásobuje mnoho dialógov v šarišskom nárečí. Predobraz hlavných hrdinov nachádzali na mnohých jarmokoch. Rovnako aj ďalšie vtipné postavy umiestnené v príbehu.

„Náš film o východniaroch je určený všetkým Slovákom, ktorí si chcú v kine príjemne oddýchnuť,“ hovorí Richard Staviarsky.

Film začali pripravovať pred piatimi rokmi, ale jeho história je ešte dlhšia.

„Mal som kedysi v 90. rokoch napísaný scenár, tzv. Šlepu lásku, ktorá sa mala trikrát točiť, ešte dokonca Martin Hollý ako režisér to mal robiť. Mali to byť veľké pražské produkcie, no nakoniec to padlo na peniazoch. Prepisoval som scenár trikrát a prispôsoboval som sa rôznym požiadavkám, čo ma naučilo, že sa netreba až tak prispôsobovať. Došlo to až do toho štádia, že som celkom prestal so scenáristikou, boli 90. roky a slovenský film skapal,“ vysvetľuje Víťo Staviarsky.

Pôvodný rómsky námet so synom pozmenili, inšpirovali sa pritom pitoreskným prostredím jarmokov, ktoré dôverne poznajú.

Bitka aj búranie

Richard Staviarsky spomína, že počas nakrúcania zažili aj bitku.

„Zorganizovali sme folklórnu zábavu, mali sme tam točiť bitku, ale ona sa tam aj reálne stala medzi tými chlapcami, ktorí sa tam pobili, svetlá padali, ale bolo to také živé. Točili sme aj v starom Tescu v Prešove, noc pred zbúraním. Keď sme ráno dotáčali po 18 hodinách a už sme odpadávali z nôh, jednu časť budovy už búrali, padali veci, bolo to nebezpečné.“

Atmosféru filmu zvýrazňuje aj jeho hudba, ktorú interpretuje Ľudová hudba Štefana Cínu.

Keďže ide o nízkorozpočtový film, autori filmu museli nájsť medzi východniarmi nadšencov.

„Veľa ľudí do toho išlo zadarmo s oduševnením, folkloristov sme dotiahli za guláš a pivo. Bez toho by sa nám to za také peniaze nepodarilo, naša snímka je 10-krát lacnejšia ako bežný slovenský film,“ vysvetľuje jeden z režisérov.

Štáb sa potýkal aj s nedostatkom filmárov, keďže väčšina ostáva po štúdiu v Bratislave. „Zohnali sme ľudí, ktorí tu ostali, mali sme v štábe aj takých, ktorí robili prvýkrát niečo s filmom, o to ťažšie to bolo, no mali nadšenie.“

Smiech aj slzy

Plné kino sa v nedeľu večer pri slávnostnom uvedení Loli parádičky zabávalo.

„Sú to euforické pocity, lebo ľudia sa smiali a to bolo úžasné. Nehovorím, že nečakané, lebo sme dúfali, že sa budú smiať, ale o to príjemnejšie to bolo,“ tešila sa tesne po premiére producentka filmu Marka Staviarska.

Jej otec zdôrazňuje, že sa nikdy necítil ako autor, ktorý by mal baviť ľudí. „Vždy mám rád aj prítomnosť istej lyriky a trpkosti, lebo život nie je len o srande.“

„Aj som sa pri ňom nasmiala, aj som si trošku poplakala. Keď sa chcete aj vy zasmiať, tak príďte do kina, neobanujete,“ hovorí známa východoslovenská herečka Milka Zimková, scenáristka a hlavná protagonistka dnes už legendárneho filmu Pásla kone na betóne.

Loli parádička sa dostáva do kín v utorok 18. júla.