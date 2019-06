Magistrát nevypísal konkurzy na šéfov mestských podnikov. Prešvihol termín

Djordjevič: Keby to bolo za Rašiho, Polaček s Gibódom by skákali dva metre nad zemou.

19. jún 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Na ustanovujúcom zastupiteľstve 10. decembra minulého roka vymenoval mestský parlament nových šéfov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta.

Generálnym riaditeľom Dopravného podniku mesta Košice sa stal Vladimír Padyšák.

Konateľom Bytového podniku mesta Košice je od decembra Bartolomej Szabó a Tepelnému hospodárstvu šéfuje Jaroslav Tkáč.

Poslanci pri ich menovaní prijali uznesenie, podľa ktorého mal primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) do šiestich mesiacov vypísať výberové konania na obsadenie týchto postov.

To sa však napriek stanovenej lehote doteraz nestalo. Upozornil na to poslanec Michal Djordjevič (nezávislý).

Uznesenia by mali platiť

„Na jednej strane rozumiem, že sa za uplynulý mesiac valila na vedenie mesta jedna pohroma za druhou," uviedol Djordjevič. Zdôraznil však, že plnenie uznesení malo byť pre nové vedenie mesta záväzné.

„Dušovali sa pred voľbami, že budú lepší a transparentní, ale doterajšie výsledky tomu nenasvedčujú. Viem si predstaviť súčasného primátora a námestníka ako by reagovali, ak by sa to stalo predchádzajúcemu vedeniu mesta. Skákali by dva metre od zeme a boli by siahodlhé statusy na sociálnych sieťach a brífingy na magistráte,“ dodal.

Radní: Ospravedlňujeme sa

Radnica si chybu pripúšťa, chce ju napraviť v krátkom čase.