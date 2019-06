Novým trénerom hádzanárov Košice Crows sa stal Rado Antl

Fabišík: Tím bude v dobrých rukách.

18. jún 2019 o 17:38 Patrik Fotta

KOŠICE. Hádzanárov Košice Crows povedie do novej sezóny, v ktorej sa premiérovo predstavia v extralige, tréner Rado Antl.

Jeho asistentom by sa mal stať Alexander Radčenko.

Obaja pomohli Košiciam v uplynulej sezóne ešte ako hráči postúpiť z I. ligy.

Káder sa postupne formuje a prezident klubu Filip Fabišík informoval o prvých menách, ktoré budú v nasledujúcom ročníku figurovať na košickej súpiske.

Rozprávali už s polovicou hráčov

Zásadnou otázkou pred novou sezónou bolo, kto prevezme kormidlo po trénerovi Shejbalovi a povedie Košice v najvyššej súťaži.

„S veľkým potešením môžem oznámiť, že novým trénerom sa stal Rado Antl. Osobne si myslím, že lepšieho trénera si Košice ani priať nemohli. Som presvedčený o tom, že tím bude v dobrých rukách. Som veľmi rád, že sa na to podujal a nechal sa na novú pozíciu nahovoriť,“ povedal Filip Fabišík.

Antlovým asistentom by sa mal stať jeho bývalý spoluhráč Alexander Radčenko.

„Je to zatiaľ predbežné, ale malo by to tak byť. Samozrejme v tíme budú aj starší chlapci, ktorí to vedia ukorigovať, v prípade, že by mal Rado povinnosti pri reprezentácii,“ uviedol Fabišík.