Psychologička: Opýtajte sa svojich detí, ako chcú tráviť prázdniny

Oddať sa leto cez leto len radovánkam, alebo si nájsť čas aj na učenie?

22. jún 2019 o 0:00 Daniela Marcinová

Dva roky prázdnin sú síce len vedecko-fantastickým snom, ale dva mesiace vytúženého voľna sa blížia s istotou švajčiarskych hodiniek. Čas, keď učebnice a zošity môžu spokojne odpočívať v najzadnejšom kúte poličky, je pre mnohé deti i mladých dospelých ten najkrajší. Niektorí rodičia by však možno boli radšej, keby boli školské pomôcky po ruke detí po celý čas, ba dokonca ich mali aj aktívne využívať. Pre jednu stranu rozumný nápad, pre druhú scéna ako z hororu. Ako na hamletovskú otázku, či sa cez prázdniny učiť, alebo sa neučiť, pozerá psychológia, odpovie MÁRIA HORVÁTHOVÁ, riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach.

Čo nevidieť tu bude koniec školského roka, keď žiaci a študenti okrem vytúženého voľna dostanú do ruky výsledky svojej polročnej práce. Pre niekoho to môže byť víťazný moment, pretože za dobré známky dostane odmenu, ktorá môže vyzerať aj ako sladkosť, dobrá kniha či dlho sľubovaný výlet. Napriek tomu sa názory na odmeňovanie detí za známky líšia. Ako na to pozerá psychológia?

- Známky by nemali byť cieľom, ohodnotené by malo byť úsilie, pracovitosť a snaha detí pri dosahovaní cieľa. A odmena má v tomto kontexte svoju zázračnú moc, pretože pre každého z nás má inú podobu a hodnotu. Avšak, čo je z hľadiska odmeňovania podstatné, je poznanie čomu sa naše dieťa skutočne úprimne poteší. Preto je aj primeraná odmena za vysvedčenie prijateľná.

Na druhom brehu od jednotkárov stoja tí žiaci, ktorí si počas školy až tak dobre nepočínali. Rodičia na zlé výsledky neraz reagujú negatívne, krikom či trestami. Na druhej strane však ani ľahostajné mávnutie rukou nie je správne. Ako by teda mali rodičia na zlé známky na vysvedčení reagovať?

- Vysvedčenie je záverečné hodnotenia priebežných výsledkov počas školského roka. Prostriedkom tohto hodnotenia je známka, ktorá nám môže dať informáciu, kde sa aktuálne dieťa nachádza v rámci svojich vedomostí, možností a schopností. Ak rodičia prejavujú záujem o vzdelávanie svojich detí, predpokladáme, že majú aj vedomosť o ich silných ako aj oslabených oblastiach v rámci učenia. Ak dieťa dlhodobo neprospieva v nejakom konkrétnom predmete, nemôže sa rodič pri záverečnom hodnotení cítiť prekvapený zo zníženej známky. Krik a hnev zväčša prejavia rodičia z okamihu prekvapenia medzi očakávaným a reálnym stavom. Ale aj vysvedčenie, ktoré nenapĺňa očakávania žiaka a rodičov vytvára priestor pre konštruktívny rozhovor, čo a ako dokážeme spoločne efektívnejšie urobiť v rámci nasledujúceho školského roka tak, aby to nasledujúce koncoročné hodnotenie korešpondovalo s predpokladmi dieťaťa. Laxné mávnutie rukou je prejav nezáujmu, nielen voči dieťaťu ale aj voči vzdelaniu.

Dbať na dobré známky svojich potomkov je správne, no na druhej strane priveľký tlak na splnenie očakávaní svojich rodičov môže mať na dieťa negatívne dôsledky. Ako si teda môžu rodičia určiť hranice, aby vzdelanie potomkov nezanedbávali, ale ani to nepreháňali?