Košického poslanca vyhodili z majetkovej komisie. Mal vynášať developerovi

Sú to len pocity, reaguje Špak.

24. jún 2019 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE. Posledným bodom stredajšieho rokovania mestského zastupiteľstva, ktorým sa stihli poslanci zaoberať, bolo odvolávanie poslanca Miroslava Špaka (nezávislý) z funkcie člena majetkovej komisie.

Tá je poradným orgánom zastupiteľstva v otázkach napríklad prevodu majetku, pričom mu navrhuje kúpnu cenu pri predaji či kúpe nehnuteľnosti alebo posudzuje aj výhodnosť prenájmu mestských nehnuteľností.

Špakovu hlavu žiadal šéf komisie, mal vynášať

Špaka navrhol zbaviť členstva v tejto komisii jej predseda Dominik Karaffa (nezávislý).

Ako dôvod uviedol, že jeho poslanecký kolega poskytol jednému z košických podnikateľov s nehnuteľnosťami materiály pripravené na rokovanie komisie.

Špak to mal sám povedať na májovom rokovaní majetkovej komisie.

Podľa informácií, ktoré odzneli počas diskusie o Špakovom odvolávaní, išlo o podklady k predaju pozemku mesta pre rodinného príslušníka, developera Miroslava Kaceja.

„Riešila sa tam jeho cena. Hore - dole 5 až 10 eur na meter štvorcový vie pri takej výmere urobiť niekoľko tisíc eur. A to už je dôvod, keď je potrebné sa zamyslieť, či sledujeme záujem verejnosti alebo súkromný záujem,“ uviedol Karaffa v diskusii k odvolávaniu.

Karaffa tiež pripomenul, že podľa v tom čase platného rokovacieho poriadku boli komisie neverejné.

„Na základe požiadavky sa mohol rokovania zúčastniť aj nečlen, ak o tom rozhodli jej členovia. Program je pred rokovaním zverejnený na webe mesta, no samotné materiály, ktoré obsahujú citlivé informácie nielen osobného, ale aj ekonomického charakteru nie sú zverejňované, sú sprístupňované len členom komisie,“ povedal jej predseda.

„Z minulosti si pamätáme kauzy týkajúce sa prevodov nehnuteľností v meste. V našom programe sme komunikovali zmenu v tejto oblasti. Aj preto považujem akýsi lobing, resp. posielanie materiálov z poradných orgánov, ktoré sú neverejné, za nevhodné a neprípustné.“

Úniky môžu poškodiť záujmy samosprávy

Karaffa naznačil, že podobné úniky informácií môžu poškodiť strategické záujmy samosprávy.

„Už sme také prípady mali. Ak sa nejaký šikovný podnikateľ dostane k pár štvorcovým metrom, tak nás vie, expresívne povedané, držať za gule,“ uviedol Karaffa.

Jeho návrh odvolať Špaka podporil v diskusii aj ďalší poslanec a člen majetkovej komisie Jozef Filipko (nezávislý), ktorý bol aj pri tom, ako Špak na stretnutí komisie celú vec vysvetľoval.

„Možno to neodcitujem doslovne. Pán kolega Špak sa pochválil, že poskytuje informácie z materiálu z majetkovej komisie pánovi X. Zarazilo ma to, lebo je to developer, ktorý z týchto materiálov predtým, ako sa zverejnia, môže získať informácie, ktoré nie sú vhodné,“ poznamenal Filipko.

Doplnil, že to vyzeralo tak, že Špak možno ani nevedel, že k týmto materiálom majú prístup iba ľudia z tejto komisie.

„Možno konal v neznalosti. No, žiaľ, neznalosť neospravedlňuje. Aj ja trvám na tom, že takýto človek nemôže pracovať v majetkovej komisii,“ skonštatoval Filipko.

Sú to len pocity, v komisii makám, odkazuje Špak

Na jeho slová reagoval poslanec Špak.

„Áno, povedal som, že ľuďom, s ktorými sa stretávam, posielam materiály zverejnené na webe bežne. Niekedy sa stáva, že materiály si s nimi prejdem ešte skôr, ako ich stihne vedenie mesta zavesiť na web. To je úplne bežná vec,“ potvrdil Špak.

Vysvetlil, že takto konal aj v minulosti, keď z mestských materiálov informoval aj súčasného poslanca a tiež šéfa komisie Karaffu, ktorý v tom čase pôsobil ako aktivista.

„Aj jemu som posielal materiály, ktoré boli na webe zverejnené až o týždeň alebo dva. A Domčo (Karaffa – poz. red.) bol vtedy iba občan.“