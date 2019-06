Černák sa na novú sezónu pripravuje doma v Košiciach

Ocenenie pre najlepšieho obrancu si Košičan hrajúci v Tampe veľmi váži.

25. jún 2019 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Ocenenie pre najlepšieho obrancu uplynulej sezóny v ankete Hokejista roka získal košický rodák Erik Černák.

V zámorí sa prepracoval z nižších súťaží až do prestížnej NHL, v ktorej oblieka dres Tampy Bay Lightning.

Vlani odohral počas základnej časti 58 zápasov, v ktorých si pripísal 16 bodov (5 gólov a 11 asistencií), v play-off zaznamenal v štyroch dueloch tri gólové nahrávky.

Letnú prípravu absolvuje 22-ročný obranca v metropole východu a späť do Tampy odlieta koncom augusta.

Na oblek je zvyknutý z NHL

Na slávnostnom vyhlásení ankety Hokejista roka 2019 získal Černák Cenu Róberta Švehlu pre najlepšieho obrancu.

„Je to pre mňa obrovská česť a veľmi si to vážim. Pracoval som do tejto chvíle naozaj tvrdo a chcel by som sa poďakovať v prvom rade mojej rodine, spoluhráčom, všetkým trénerom či už na klubovej, alebo reprezentačnej úrovni. Zvlášť by som sa chcel poďakovať Tampe, ktorá mi dala príležitosť zahrať si v NHL a urobili zo mňa hokejistu, akým som dnes. Pevne verím, že to nebolo posledné ocenenie, ktoré som získal a ešte ich zopár pribudne,“ povedal Černák.

Na galavečere sa zúčastnilo viacero hokejových legiend, ale aj mnoho hviezd zo súčasnosti.

„Bol to fantastický pocit byť v takejto spoločnosti. Celý večer sa niesol v skvelej atmosfére a ja som si to užíval ako sa len dalo. Som rád, že to celé dopadlo výborne a že som toho mohol byť súčasťou,“ uviedol Černák.

Hokejovú výstroj vymenil košický rodák za oblek, ktorý však v zámorí hráči bežne nosia, keď ich čaká zápas.

„V oblekoch tam chodíme pomerne často, či už na spoločné raňajky, alebo zápasy. Som na to zvyknutý a nerobí mi to absolútne žiaden problém. Priznám sa, bol som celkom rád, že som si ho mohol pri takej príležitosti na seba obliecť.“

Obaja hrali so zraneniami

Na slávnostný galavečer prišiel Černák spoločne so svojou sestrou.

„Mala veľkú radosť z toho, že sa mohla zúčastniť na takejto akcii. Rovnako ako aj ja si to veľmi užívala.“