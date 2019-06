Košická zoo vyberá poplatky za bicykle. Zaplatíte, aj keď ich necháte pred vstupom

Návštevníka to nahnevalo. V okolitých zoo sú úplne zakázané.

30. jún 2019 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Stanislav Paulovčák sa s partnerkou a synom vybrali na výlet do košickej zoo.

Spokojní boli len do chvíle, kým nemali zaplatiť vstupné.

„Prišli sme o 17. hodine po neskutočne rozbitej príjazdovej ceste a prvé, čo bolo, sme zaplatili parkovisko. Dali sme dole z auta bicykle a vyrazili do zoo. Na vstupe po nás chcela pani vstupné aj za bicykle. To nás dorazilo. Chápem, že musia z niečoho hospodáriť. Ak by bolo vstupné aj päť eur, namiesto súčasných troch, nie je problém. Dokonca by sme dali aj viac, ale zaviesť poplatok za bicykel a kolobežky... Už nevedia ako zdierať ľudí,“ hneval sa návštevník, ktorý je odhodlaný pre poplatok viac do košickej zoo nevstúpiť.

Zaplatíte tak či tak

V oficiálnom cenníku zoologickej záhrady je platba za bicykel, kolobežku alebo odrážadlo rozdelená do dvoch kategórií.

Deti do dvanásť rokov zaplatia jedno euro, osoby staršie ako dvanásť rokov dve eurá.

V cenníku je aj poplatok 50 centov za ich odloženie pri vstupe.

„Zoologická záhrada Košice je široko-ďaleko jediná, ktorá vyhovela dlhodobej požiadavke návštevníkov a vytvorila podmienky pre vstup s bicyklom so symbolickým poplatkom. Cykloturisti môžu v rozľahlom areáli využívať 8,5 kilometra pochôdzkových trás a niekoľko ďalších v lesnej časti. Návštevník sa pri vstupe môže rozhodnúť, či bicykel resp. kolobežku odstaví na úložisku, alebo s nimi pôjde do areálu. Cenník sme neupravovali niekoľko rokov,“ vysvetľuje hovorkyňa Zoo Košice Eva Malešová.