S Kozákom debatuje o FC Košice. Prešov sa môže ocitnúť mimo, varuje Tarkovič

Ambíciou technického riaditeľa SFZ je posunúť náš futbal vpred.

27. jún 2019 o 9:44 Daniel Dedina

PREŠOV/KOŠICE. Z bezprostrednej blízkosti ihriska sa posunul na tribúnu.

Futbal však zostal jeho dennodennou náplňou, ktorá ho zamestnáva od rána do večera.

Štefan Tarkovič sa v pozícii asistenta Jána Kozáka pričinil o to, že slovenská reprezentácia počas ich vyše päťročného pôsobenia lámala mnohé štatistické rekordy.

Po tom, čo Kozák v októbri abdikoval na post hlavného trénera, skončil aj Tarkovič.

Hoci mužstvo ešte viedol v prípravnom dueli vo Švédsku a existovalo názorové krídlo, aby sa práve on zhostil uvoľneného miesta.

Od začiatku tohto kalendárneho roka je Štefan Tarkovič čelným funkcionárom Slovenského futbalového zväzu, zastáva funkciu technického riaditeľa SFZ.

V rozhovore so 46-ročným rodákom z Prešova, ktorý svojho času pôsobil ako tréner i športový riaditeľ v MFK Košice, sme sa dotkli aj futbalovej situácie v oboch krajských mestách na východe Slovenska.

Ako vnímate pozíciu technického riaditeľa SFZ? Našli ste sa v tejto funkcii?

„V čase, keď sme s Jánom Kozákom skončili pri reprezentačnom áčku, som od prezidenta SFZ Jána Kováčika dostal ponuku na zastrešenie technického oddelenia. Bola to konkrétna a cielená ponuka, dohodli sme sa veľmi rýchlo. Zároveň sme sa dohodli, že dostanem istý čas nielen na vypracovanie vnútorného auditu, ale najmä na to, aby som sa dostatočne zorientoval. Vzťahovo i personálne.“

Čo vám z toho vyšlo?

„Urobili sme určité štrukturálne zmeny, ktoré ešte nie sú v platnosti, ale zhruba do dvoch mesiacov by sme ich radi uviedli do praxe. Nemyslím si, že je potrebné robiť zásadné zmeny. Mojou ambíciou bolo a bude nájsť rezervy. Tie existujú všade, kde sa niečo robí. Môžem povedať, že momentálne som už dostatočne zorientovaný na to, aby sme sa pokúsili futbal posunúť na vyššiu úroveň.“

Čo je v súčasnosti s vaším predchodcom Jánom Gregušom?

„Zostal v pozícii môjho zástupcu. Ak nie som prítomný na pôde SFZ, zastupuje ma s rovnakými kompetenciami.“

Nechýba vám práca na lavičke?

„Je pravda, že v prípade technického riaditeľa ide viac o manažérsku funkciu. Pre každého trénera je trocha problém byť ďalej od trávnika. Trénerstvo mi chýba, ale som typ človeka, ktorý ctí to, na čom sa dohodne. Momentálne cítim dostatok energie na to, aby som zvládol výzvu, ktorú som prijal. Navyše, nie je to pre mňa novinka. Na základe práce v Košiciach a Žiline mám dostatok informácií, ako funguje systém mládežníckeho futbalu na Slovensku. Technický úsek SFZ zastrešuje riadenie a komunikáciu s akadémiami, Grassroots programy, patrí tam aj vzdelávanie trénerov. Vyústením činnosti spomenutých úsekov sú všetky reprezentačné družstvá. Záber je skutočne široký.“

Smerom do budúcna sa vidíte skôr na trénerskej či manažérskej stoličke?

„Ťažko povedať. V najbližšom období sa budem snažiť všetku svoju energiu vložiť do práce technického riaditeľa a zefektívniť prácu úseku z pohľadu rezerv, ktoré som už spomínal. Posunúť úroveň mládežníckeho i seniorského futbalu vyššie trvá určitý čas. Neviem zaručiť, že ak čokoľvek spravíme, výsledok sa dostaví okamžite. Máme pripravené projekty, o ktorých som presvedčený, že v dlhšom časovom horizonte prinesú požadovaný efekt.“

Ak sa pohráme so slovíčkami, čo hovorí technický riaditeľ SFZ na techniku súčasných slovenských futbalistov?