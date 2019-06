Primátor Košíc po polroku zvýšil svojej námestníčke plat o štvrtinu

Gurbáľová dostane 3 500 eur, Gibódovi nechal 2 800.

27. jún 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Vo vedení mesta Košice nastali zmeny v platových pomeroch.

Od júna si viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH) mesačne polepší o 700 eur.

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) svojím rozhodnutím zvýšil od 1. júna 2019 plat svojej námestníčke z doterajších 2 800 eur na súčasných 3 500 eur.

Výhradne primátor

„Plat námestníkov primátora určuje primátor mesta najmä vzhľadom na náročnosť úloh a rozsah výkonu funkcie námestníkov vyplývajúcich z poverenia v súlade so zákonom o meste Košice a zákonom o obecnom zriadení. V zmysle novely zákona o obecnom zriadení, platnej od 1. 2. 2019, sa určený plat zverejní na webstránke mesta do 30 dní od jeho určenia,“ reagoval na našu otázku magistrát.

Starostom a primátorom sa zmenou presnejšie definovali povinnosti a kompetencie pri určovaní platu svojím zástupcom.

Plat zástupcovi starostu a primátora určuje výhradne starosta, resp. primátor, a nedáva ho schvaľovať poslancom zastupiteľstva.

Gurbáľová neodpovedala na otázku Korzára, čo by za pol roka vo funkcii označila ako úspech.

Na magistráte sa venuje sociálnym témam a školstvu.

V máji neúspešne kandidovala do Európskeho parlamentu.

Menej ako predchodkyňa

Radní argumentujú, že aj po tejto úprave dosahuje plat viceprimátorky Lucie Gurbáľovej nižšiu sumu, než to bolo u jej predchodkyne.

Renáta Lenártová (Smer-SD) bola viceprimátorkou osem rokov.

Po jej poslednom zvolení v roku 2014 dostávala plat 3 250 eur, pred odchodom z funkcie v roku 2018 to bolo 3 600 eur.

Ku koncu funkčného obdobia jej zastupujúci primátor Martin Petruško (Smer-SD) udelil mimoriadnu odmenu nad rámec výkonu funkcie námestníka vo výške štvornásobku jej mesačného platu.

Z radnice tak odišla s odmenou vo výške 14 400 eur.

Zvýšia aj Gibódovi?

Viceprimátor Marcel Gibóda (nezávislý) zarába mesačne 2 800 eur.

Na otázku, či primátor plánuje aj v jeho prípade zvýšenie platu a či je spokojný s jeho prácou, radnica neodpovedala.

Gibóda je v siedmich funkciách v dozorných a správnych radách i vedúcich pozíciách v mestských podnikoch i v tých s účasťou mesta. Za tie však odmenu nedostáva.

Do marca ešte popri výkone námestníka pracoval v Nemecku.

Poslanec: Neadekvátne

Aktuálne zvýšenie platu prekvapilo opozičného poslanca Jozefa Andrejčáka (Smer).

„Som prekvapený, že sa zvyšoval plat pani námestníčke. Neviem, aký dôvod na to mal primátor, a vôbec neviem, na základe čoho tak rozhodol. Nepovažujem za adekvátne, že po pol roku sa jej zvýšil plat o 700 eur. Vedenie mesta by malo riešiť dostavbu futbalového štadióna, premrhali sme mládežnícku olympiádu a mali by riešiť veci pre celé mesto.“

Primátorovi Polačekovi zvýšili poslanci plat už dva mesiace po nástupe do vedenia magistrátu.

Návrh na zvýšenie zo zákonného minima o 40 percent navrhol práve Gibóda.

Od februára tak prvý muž Košíc zarobí mesačne 5 316 eur.

Petruško mal pri odchode z funkcie v roku 2018 plat vo výške 3 757 eur mesačne.