Košičan bojoval o Oscara, chystá sa na veľké filmové produkcie

Keď Dominik Bari posielal list DiCapriovi, pozerali naňho ako na blázna.

2. júl 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Ak je mínus 50 stupňov, nosí čiapku a bundu s kapucňou. Ak je mínus 58, už si dá kožušinovú čiapku a teplý kabát.

Reč je o obyvateľovi z dediny Ojmiakon v Rusku. Ide o najchladnejšie trvalo obývané miesto na našej planéte. V roku 1926 tam bola nameraná teplota -71,2°C.

Práve o tejto dedine v Jakutsku sa rozhodol urobiť dokumentárny film Košičan Dominik Bari.

Krádež čiapky ako pokus o vraždu

„O Jakutsku som kedysi dávno počul v súvislosti s faktom, že krádež čiapky sa tam považuje za trestný čin, ktorý je braný ako pokus o vraždu, pretože je tam obrovská zima. Za najchladnejšie obývané miesto sa považuje práve dedina Ojmiakon. Nepodarilo sa mi dohľadať žiadne filmy o tejto dedine. Našiel som len zopár reportáží, no žiadny celistvý filmový dokument. V tom momente som vedel, že do toho chcem ísť. Neváhal som ani chvíľu a do mesiaca som zorganizoval tím.“

V roku 2017 vyštartovala expedícia na sever Sibíri z Paríža, odtiaľ sa letecky presunuli do Švajčiarska a pokračovali do Moskvy. Tam ich čakal ďalší prestup na lietadlo do mesta Jakutsk.

Cestou kostí

Po dvoch prípravných dňoch v ňom vyrazili na vyše 1000-kilometrovú nebezpečnú cestu špeciálne upraveným autom cez tajgu po Ceste kostí a po zamrznutých riekach, ktorá trvala približne 21 hodín.

Táto cesta dostala pomenovanie „Cesta kostí” pretože približne každých 12 metrov je pod cestou pochovaný človek.

„Ide o obete ešte z čias druhej svetovej vojny, ktoré pracovali v gulagoch a boli nútené v neľútostných podmienkach a v krutej zime do výstavby tejto cesty. Spolu sme precestovali pri tomto projekte asi 16 000 kilometrov.“

Ak by sa s autom ale čokoľvek stalo, ako defekt či porucha, znamenalo by to uprostred tajgy veľký problém, pretože v noci tam teploty klesajú bežne aj pod -60 °C.

„Nemali sme so sebou ani satelitný telefón, takže by sme prípadnú pomoc ani nemohli zavolať. Nakoniec sme po viacerých patových situáciách šťastne dorazili do cieľa, aj keď s prasknutým čelným sklom.“

Dominik si v rámci poistenia dohodol vrtuľník z mesta Jakutsk pre prípad, že by sa niečo zvrtlo.

Bez signálu

Aj napriek tomu, že filmárom zlyhávala kvôli extrémnym mrazom technika, podarilo sa im zachytiť na kameru život, jazyk a tradície obyvateľov tejto izolovanej dedinky.