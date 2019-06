Nesprávne linky v opačnom smere. Moderné infotabule motajú hlavy cestujúcim

Dopravca: Ide o skúšobnú prevádzku.

29. jún 2019 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE. Cestujúcich v košickej hromadnej doprave mätú moderné informačné tabule na niektorých rekonštruovaných zastávkach, ktoré ich majú informovať o odchodoch spojov v reálnom čase.

Namiesto toho však zobrazujú nepresné dáta, ktoré u skúsenejších cestujúcich vyvolávajú úsmevy na tvári.

Cestujúci: Tabuľa zobrazuje nesprávne linky v opačnom smere

„Situácia trvá už niekoľko týždňov. Upozornil som na to aj Dopravný podnik mesta Košice (DPMK), no nič sa nezmenilo. Je to na smiech, aby na jednej z najfrekventovanejších zastávok v centre Košíc, na Námestí osloboditeľov zobrazovala infotabuľa namiesto odchodov autobusov časy električiek. Navyše, sú to odchody v opačnom smere,“ upozornil cestujúci Štefan.

Pripomenul, že v tomto období sa v Košiciach nachádzalo množstvo aj zahraničných návštevníkov, ktorí košickú dopravu nepoznajú a preto sa riadia informáciami z týchto mätúcich zariadení.

„Boli tu majstrovstvá sveta v hokeji, hokejbale i medzinárodný filmový festival. Ak si prečítajú dáta z pokazenej tabule Nekošičania, môže im to pekne znepríjemniť cestu k Steel Aréne alebo na ich hotel. Darmo budú čakať na autobusovej zastávke v smere na Palackého na linku 6, pretože tá má zastávku na opačnom konci námestia, vzdialenom viac ako 250 metrov,“ povedal rozhorčený.

Podľa Štefana ak je problém zložitejší a nie je možné, aby bol okamžite odstránený, bolo by lepšie chybné zariadenia úplne vypnúť.

Pokazená infotabuľa na Námestí osloboditeľov nie je v meste jedinou.

Na podobný prípad, tentoraz pri novej nemocnici, upozornil aj ďalší cestujúci prostredníctvom sociálnej siete. Infopanel tam tiež zobrazuje odchody spojov, ktoré tade nepremávajú.

Dopravca: Ide o skúšobnú prevádzku, dáta nemusia byť relevantné

Podľa vedenia DPMK problémy s informačnými tabuľami dopravca eviduje.