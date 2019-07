Košický župan hovorí o konci Tabačky

Radkoff: Vytvorili sme unikátny projekt, zaslúžime si vyššiu podporu.

7. júl 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. V roku 2012 uzavrela košická župa nájomnú zmluvu s občianskym združením Bona Fide.

Na desať rokov mu prenajala priestory v bývalej tabakovej fabrike na Strojárenskej ulici.

Pod názvom Tabačka Kulturfabrik tu vzniklo najväčšie nezávislé kultúrne centrum na Slovensku. Viac ako tisíc akcií ročne navštívi približne 50-tisíc návštevníkov.

V uplynulých rokoch ale bojuje s finančnými problémami, dlh Tabačky postupne narástol zo sumy 18-tisíc eur na viac ako 140-tisíc.

Väčšinu dlhu tvorili nezaplatené úhrady za služby spojené s nájmom, čiže úhrady za energie.

Kompromis neprešiel

V súčasnosti mesačné nájomné a náklady spojené s užívaním predstavujú pre nájomcu 9 481 eur (z toho je 2 600 nájom) a splátku dlhu 3 350 eur, teda spolu 12 831 eur.

Župan Rastislav Trnka (nezávislý) predložil poslancom na rokovaní krajského parlamentu minulý týždeň návrh na zníženie nájmu na 900 eur.

Hovorí, že kompromis hľadali od jeho príchodu do vedenia župy.

„Diskutujeme dokola o tých istých pripomienkach aj zo strany poslancov aj zo strany občianskeho združenia. Po roku a pol sme dospeli ku kompromisnému návrhu, ktorý bol na hrane toho, čo sú ochotné prijať obidve strany.“

Kočiš: Nevýhodné pre kraj

Iný názor má ale finančná komisia, ktorá odporúčala nechať nájomné v pôvodnej výške a po uplynutí nájmu ho prípadne zmeniť.

„Dokončme tento režim do roku 2022, potom môžeme uzavrieť novú zmluvu. Takto nakladať s majetkom kraja je nezodpovedné, tento návrh by sme nemali schváliť, je to nevýhodné pre Košický samosprávny kraj (KSK),“ myslí si poslanec Emil Kočiš (nezávislý).