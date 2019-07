Cestovné lístky majú v košickej MHD zdražieť o 30 centov

Ako istá kompenzácia sa chystá zvýšenie bezpečnosti cestujúcich.

3. júl 2019 o 12:40 (aktualizované 3. júl 2019 o 13:12) Peter Jabrik

KOŠICE. Na štvrtkovom rokovaní mestského zastupiteľstva budú poslanci schvaľovať aj zmenu Tarify Dopravného podniku mesta Košice (DPMK).

Na výber majú dve alternatívy zvýšenia cestovného.

Navrhujú tvrdší variant zmeny tarify

Člen dozornej rady DPMK Henrich Burdiga nám po jej utorkovom rokovaní povedal, že tento kontrolný orgán stopercentnej akciovky mesta odporučil schváliť druhú alternatívu.

To by po odobrení zastupiteľstvom znamenalo, že od 1. septembra by už stál papierový 30-minútový cestovný lístok 0,90 eura (doteraz 0,60 eura) a 60-minútový 1 euro (doteraz 0,70 eura).

Pri bezkontaktných čipových kartách (BČK) by to bolo v oboch prípadoch lacnejšie o 4 centy.

Zdražel by aj papierový lístok na nočný spoj a zakúpený u vodiča z 1 eura na 1,50 eura, ale aj sms lístok z 0,80 na 1,10 eura.

Zrušil by sa štvorzastávkový neprestupný lístok (stojí 0,50 eura).

Tridsaťdňový časový lístok (mesačník) by vyšiel na 24 eur (doteraz 20 eur).

K zmenám dôjde aj v bezplatnej preprave, keď zdarma budú môcť opäť cestovať seniori až od 70 rokov, kým niekoľko rokov to bolo od 68.

Zníži sa aj vek na poskytnutie zľavneného cestovného pre deti zo 16 už len na 15 rokov.

Pripomeňme, že pri miernejšom prvom variante by stál 30-minútový lístok 0,80 eura a 60-minútový 0,90 eura.

Burdiga: Benefitom bude zvýšenie bezpečnosti

„Cestovná tarifa nebola menená od roku 2007. Väčšiina miest ju, samozrejme, zmenila až na Košice, ktoré to pod vedením Richarda Rašiho a Smeru nemenili. Výsledok? Tarifa nemenená neskutočných 12 rokov. Vieme, že šli hore náklady na mzdy, pohonné hmoty, energie atď. Čiže za ten čas zdraželo všetko až na cestovné. Aj to priviedlo DPMK do jeho dnešnej kritickej situácie,“ vysvetlil Burdiga dôvody návrhu na zvyšovania cestovného.