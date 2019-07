Na košickom Jazere ostáva obchodná akadémia. Sťahovanie nebude

Za školu sa postavila starostka. Podľa nej si ešte zaslúži šancu.

5. júl 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Na poslednom krajskom zastupiteľstve predložil župan návrh na presťahovanie Obchodnej akadémie Polárna na Watsonovu ulicu.

Tu sídli druhá obchodná akadémia, ktorá má dostatok priestorových kapacít.

Sťahovanie malo prebehnúť počas letných prázdnin a nový školský rok mali začať obe školy v spoločnej budove.

O zmene ale poslanci prekvapivo ani nerokovali. Návrh jazerskej starostky Lenky Kovačevičovej (nezávislá) na jeho stiahnutie z rokovania prešiel o jeden hlas.

Nové vedenie školy

„Je to jedna z dvoch obchodných akadémií v Košiciach, odborne zameraná stredná škola, má niekoľko odborov a zaslúži si šancu na 'reštart a refreš'. V súčasnosti sa tam formuje nové vedenie školy, nový pán riaditeľ má spracovanú veľmi kvalitnú a dobrú koncepciu rozvoja školy. Kraj tam investoval nemalé finančné prostriedky, rekonštruovali sa školská jedáleň, telocvičňa, majú veľmi kvalitne vybavené odborné učebne, spolupracujú so zamestnávateľmi, majú prvky duálneho vzdelávania, ktoré by chceli implementovať ďalej do vzdelávacieho procesu,“ argumentuje Kovačevičová.

Podľa nej treba podporovať stredné odborné školstvo a nelikvidovať odbory a školy, ktorých absolventi majú uplatnenie na trhu práce.

V stredu zároveň vymenovali nového riaditeľa školy, ktorým sa stal po výberovom konaní Michal Potoma.

Predchádzajúci riaditeľ Peter Ivan skončil na vlastnú žiadosť.

Iný názor má ale vedenie kraja. Župan Rastislav Trnka (nezávislý) zdôrazňoval, že presunom sídla do jednej budovy chceli ušetriť peniaze, aby na Obchodnú akadémiu Polárna nemuseli doplácať iné školy.

Prišli aj študenti

Na posledné rokovanie krajského zastupiteľstva prišli aj študenti a zástupcovia učiteľov z dotknutej školy.

„Nešli tam protestovať, chceli len vedieť, čo bude ďalej so školou,“ reagovala poverená vedením školy Dagmar Šipošová.

Doplnila, že Kovačevičová je členkou rady školy a je informovaná o fungovaní školy.

„Je prirodzené, že každý starosta má záujem o zachovanie štátnej strednej odbornej školy v svojej mestskej časti.“