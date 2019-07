Poslanci odhlasovali zvýšenie cestovného v košickej MHD

Najviac zdražie cestovanie na krátke vzdialenosti. Cena mesačníkov pre žiakov sa nemení.

4. júl 2019 o 11:50 (aktualizované 4. júl 2019 o 15:42) Judita Čermáková, Peter Jabrik

KOŠICE. Na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva schválili poslanci zmenu Tarify Dopravného podniku mesta Košice (DPMK). Za hlasovalo 29, proti nebol nikto a traja sa zdržali hlasovania.

Po šiestich rokoch tak dochádza k nárastu cestovného v košickej mestskej hromadnej doprave (MHD).

Najvýraznejšie, až o 50 percent, sa od 1. septembra 2019 zvyšuje cena 30-minútového cestovného lístka z 0,60 na 0,90 eura.

0 0,30 eura zaplatia cestujúci viac aj za 60-minútový lístok. Bude stáť 1 euro.

Držitelia bezkontaktných čipových kariet (BČK) to budú mať v oboch prípadoch lacnejšie o 4 centy.

Zdražie aj papierový lístok na nočný spoj a tiež zakúpený u vodiča z 1 eura na 1,50 eura, ale i SMS lístok z 0,80 na 1,10 eura.

Zásadne stúpne cestovanie na krátke vzdialenosti, keďže poslanci odsúhlasili zrušenie najlacnejšieho štvorzastávkového neprestupného lístka, ktorý stál 0,50 eura. Cestujúci budú musieť použiť lístok za 0,90 eura, takže si budú musieť za jednu cestu vozidlami MHD priplatiť 0,40 eura, čo je nárast o 80 percent.

Súvisiaci článok Cestovné lístky majú v košickej MHD zdražieť o 30 centov Čítajte

Ešte výhodnejšie ako doteraz bude od septembra využitie časových lístkov. Hoci 30-dňový (mesačník) bude stáť po novom takisto viac - 25 eur (doteraz 20 eur), nárast však bude miernejší - 25 percent.

Časový lístok na 90 dní bude stáť 68 eur (doteraz 53 eur), 180-dňový 126 eur (doteraz 100 eur) a nový 365-dňový 242 eur.

K zmenám dôjde aj v bezplatnej preprave, keď zdarma budú môcť opäť cestovať seniori až od 70 rokov, kým od roku 2013 to bolo od 68.

Zníži sa aj vek na poskytnutie zľavneného cestovného pre deti zo 16 už len na 15 rokov.

Ceny sa upravovali aj priamo na zastupiteľstve

Hoci zastupiteľstvo prijalo tvrdší variant z dvoch predložených, priamo na rokovaní schválili poslanci pozmeňujúci návrh poslaneckých klubov Košickí aktivisti a nezávisli i Fungujúce Košice, vďaka ktorému sa zvýšenie cestovného nedotkne žiakov ani študentov a seniorov do 70 rokov.

Zľavnený časový 30-dňový lístok mal totiž pre nich zdražieť na 12 eur, ale cena zostane 10 eur.

Oproti predloženému variantu II sa po úprave poslancami takisto znížila cena 7-dňového lístka z navrhovaných 14 na 12 eur a zľavnený zo 7 na 6 eur (doteraz 10,20, resp. 5,10 eura) a 90-dňového časového zľavneného lístka z 34 na 26,50 eura.

Nemenila sa výška pokuty za neuhradenie cestovného, ktoré zostáva vo výške 60 eur.

Ak čierny pasažier dobrovoľne uhradí pokutu do 4 pracovných dní, zaplatí 50 eur a ak priamo vo vozidle, vyjde ho to iba na 40 eur.

Ak cestujúci pri kontrole vyhlási, že má platný časový cestovný lístok na meno s 30 dňovým alebo dlhším časom platnosti (alebo ak nemá preukaz na zľavu z cestovného) a preukáže to do 4 pracovných dní, nezaplatí za to už 6 eur, ale od septembra len 1 euro.

Rovnako to vyjde aj cestujúceho, ktorý si zabudol vziať so sebou BČK. V súčasnosti to je pri dodatočnom preukázaní zadarmo.

Nárok na bezplatnú prepravu budú mať naďalej držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S (s potrebou sprievodcu, osobného asistenta alebo psa so špeciálnym výcvikom) s trvalým pobytom v SR na základe osobitnej BČK na 365 dní s povinnosťou jej predlžovania minimálne raz za rok.

Ak si osobitnú BČK nevybavia, majú nárok na zľavnené cestovné.

Schválená zmena tarify aj po úpravách zo strany poslancov má priniesť dopravnému podniku vyššie príjmy o 2,45 milióna eur.

Správu budeme aktualizovať.