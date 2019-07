Vodič autobusu skolaboval počas jazdy s cestujúcimi

V obci v okrese Košice - okolie narazil do auta a skončil v jarku.

6. júl 2019 o 10:20 (aktualizované 6. júl 2019 o 11:05) Róbert Bejda, Kristián Sabo

VYŠNÝ MEDZEV. V obci Vyšný Medzev v okrese Košice - okolie došlo ku kurióznej dopravnej nehode.

Ako informovala krajská policajná hovorkyňa, stala sa v piatok v popoludňajších hodinách na miestnej komunikácii.

"Vodič autobusu vo veku 58 rokov z dôvodu náhlej zdravotnej indispozície po tom, ako do autobusu nastúpilo 45 cestujúcich, sa pohol z parkoviska. Krátko na to upadol do bezvedomia, prešiel s autobusom niekoľko metrov a narazil prednou ľavou časťou do odstaveného osobného motorového vozidla značky volvo," uvádza Lenka Ivanová.

Predbežná celková škoda bola vyčíslená na 500 eur.

"Pri dopravnej nehode sa, našťastie, nikto nezranil, vodič autobusu bol prevezený do jednej z košických nemocníc s podozrením na infarkt. Presná príčina dopravnej nehody je však predmetom ďalšieho vyšetrovania," dodala Ivanová.

Pomáhali aj dobrovoľníci

„Keď sme prišli na miesto zistili sme, že je autobus zakliesnený jedným kolesom v priekope,“ vravia hasiči.

Privolaná záchranka a dobrovoľní hasiči z Medzeva začali okamžite poskytovať vodičovi prvú pomoc. Zároveň dobrovoľníci postupne vyvádzali cestujúcich z autobusu.

„My sme pomáhali s oživovaním vodiča a následne pomohli s jeho naložením do sanitky, ktorá ho previezla do nemocnice.“

Hasiči miesto nehody označili, aby nedošlo k ďalšej kolízii. Autobus potom vytiahli späť na cestu. Zároveň urobili protipožiarne opatrenia.