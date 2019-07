Matku štyroch detí súdia, že ich opustila

V prípade uznania viny jej hrozí až desať rokov straty slobody.

9. júl 2019 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Okresný súd Košice-okolie má na stole prípad s paragrafom, ktorý sa príliš často, ak vôbec, v programoch súdov nevyskytuje.

Ide o zločin opustenia dieťaťa, za ktorý je v Trestnom zákone sadzba 3 až 10 rokov odňatia slobody.

Obvineniu z jeho spáchania čelí 33-ročná Ľubica z obce Drienovec v okrese Košice-okolie.

Prokuratúra jej dáva za vinu, že opustila dieťa, o ktoré má povinnosť starať sa a ktoré si nemôže zadovážiť pomoc a vystavila ho tým nebezpečenstvu smrti alebo ublíženiu na zdraví.

Tento čin mala matka štyroch detí spáchať závažnejším spôsobom konania a aj na dieťati mladšom ako šesť rokov.

Dve vo veku 16 mesiacov

Podľa znenia obvinenia Ľubica ako matka, ktorej okresný súd v septembri 2017 zveril štyri maloleté deti, ich nechala v apríli 2018 bez dozoru a odcestovala do Českej republiky.

Išlo o dvojičky vo veku 16 mesiacov a dve ďalšie deti vo veku štyri roky a sedem rokov. Od odchodu matky až dovtedy, kým prišiel ich strýko a polícia otvorila dom, boli samy od 16.30 do 22.00 hod.

Ľubica na polícii uviedla, že v osudný deň napísala manželovi esemesku, aby prišiel večer k deťom. On jej odpísal, že o deti sa má starať ona a on príde až ráno.

Ľubica následne pozháňala Tomáša H., ktorý vraj ostal v dome a ona odišla na vlak. Priznala, že deti boli súdom zverené do jej starostlivosti, no ona musela ísť pracovať do Čiech. Spoliehala sa na to, že ráno príde k deťom manžel.

Nebolo to po prvý raz

Mikuláš prijatie esemesky od manželky potvrdil. Napísala mu v nej, že ide pracovať do Čiech, aby sa o deti postaral on. Odpovedal, že nech si to vybaví cez úrady, lebo deti sú pridelené jej.