Som idealista nadchol státisíce ľudí. Je za ním herečka Ivet Tomášková

Predávala parfumy, odišla z gymnázia. Dnes je hviezdou internetu.

13. júl 2019 o 0:00 Michal Frank

KOŠICE/PREŠOV. Pochádza z Prešova, kde má stále svoje aktivity, žije v Košiciach. Vyštudovala herectvo, ktorému sa aj venuje a svojím projektom Som idealista nadchla státisíce ľudí. Mnohí z jej followerov ani netušia, že za týmto projektom stojí práve Ivet Tomášková.

Mladá a úspešná herečka a podnikateľka nám porozprávala nielen o tom, ako ide toto spojenie dokopy a ako vznikol #somidealista, ale tiež prečo odišla z gymnázia, ako jej funguje vzťah na diaľku a prečo chce žiť na Bali.

Začnime in medias res. Ako vznikol nápad na #somidealista?

„Niekoľko rokov som bola social media manager pre niekoľko firiem. V rámci tých technických vecí online sveta som teda bola celkom zručná a vedela som, čo asi funguje a čo nie. A druhá stránka, ktorá sa s tým spojila, bola tá, že som rada sledovala citáty na internete. Dokonca sa mi často stalo, že keď som sa cítila zle a potrebovala som si to odfiltrovať, alebo sa utešiť či motivovať, tak boli konkrétne anglické stránky, ktoré mi pomáhali. Už len tým, že som si prečítala nejaké citáty, nálada išla vyššie. Túžila som tieto citáty, myšlienky podávať ďalej. Povedala som, že urobím taký experiment, že vytvorím stránku, kde sa nebude nič predávať, nebude tam žiadna snaha o marketingové výsledky, iba sa tam zdieľajú krásne myšlienky. Nič viac. Tak to vzniklo.“

Len ono to veľmi „nevyšlo“, lebo stránka sa stala taká obľúbená, že dnes z nej vychádzajú aj knihy, ktoré sa stali bestsellermi. Ako došlo k prerodu z hobby stránky na úspešný podnikateľský projekt?

„Bola to tak trochu náhoda. Mám kamaráta Michala Hrehuša, ktorého firma vyrába rôzne motivačné produkty, diáre, kalendáre a raz išli urobiť dotlač svojej knihy citátov, ale chýbalo im tisíc kusov, aby dostali lepšiu cenu v tlačiarni. Tak mi zavolal, či by som nechcela pre fanúšikov stránky vytvoriť tisíc kusov kníh citátov. Dala som ju teda dokopy a tých tisíc kusov sa predalo za prvé dva dni. Na začiatku sme to dali von s malou dušičkou.“

Vy ste ale vyštudovaná herečka. Momentálne sa herectvu venujete, nevenujete?

„Herectvu vďačím za to, že ma naučilo inak sa pozerať na svet. Aj vďaka štúdiu herectva a umenia ako takého som vybudovala tú značku, lebo je dosť o ľudských pocitoch, emóciách, svojím spôsobom o umení. Čiže to štúdium nebolo len o herectve a vystupovaní. Venujem sa mu tak, že občas si niečo zahrám v rámci školských projektov a ešte chodím na hodiny spevu.“

Chcete byť herečkou? Alebo speváčkou?

„Ani nie. Chcela by som ešte vyskúšať štúdium réžie a scenáristiky, lebo cítim, že by ma to bavilo. Zatiaľ som to naostro neskúšala.“

Momentálne sa venujete podnikaniu. Živí vás tento vlastný projekt? Či robíte aj iné veci?

„V podstate áno. Na sociálnych sieťach som robila tri roky, mala som veľa klientov. Postupne, ako sa tento môj projekt rozširoval, som od nich upúšťala a teraz už sa venujem iba tomu môjmu projektu, ktorý ma aj živí.“

To znie super. Ste teda naozaj idealista?

„Asi hej. No to neznamená, že v niektorých veciach, vo vzťahoch či v podnikaní, mám pri každom nápade hneď veľké oči. Snažím sa uvažovať pozitívne, ale triezvo.“

Idealistka, čo nelieta v oblakoch? Ako by ste sa teda charakterizovali?

„Do istej miery treba lietať v oblakoch a snažiť sa vytvoriť niečo, čo tu ešte nie je. Keby sme stále iba opakovali, čo už tu je, tak nikdy nič nové nevznikne. Treba snívať, no keď tie nápady pretavujeme do praxe, treba stáť nohami na zemi.“

Ľudia poznajú vašu prácu, ale nie vždy vedia, kto je za ňou. Skúsme vás teda predstaviť. Chodili ste na ZŠ Šmeralova v Prešove medzi nadané deti, potom na „dolné“ gymnázium, kde sa vám vraj nepáčilo a po roku ste to vzdali… Ako to bolo?