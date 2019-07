O Bondru stratilo Chicago záujem, nerobí si z toho ťažkú hlavu

Košický odchovanec chce aj naďalej pokračovať v zámorí.

10. júl 2019 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Odchovanec HC Košice Radovan Bondra, ktorého v roku 2015 draftovalo Chicago, má za sebou štvrtú sezónu v zámorí.

Na svoju šancu v NHL zatiaľ robustný útočník stále čaká.

Aktuálne si hľadá nový angažmán, keďže Chicago neprejavilo o jeho služby záujem a stal sa voľným hráčom.

Zvažuje aj alternatívu návratu na európske klziská, no prvoradým cieľom je zotrvanie v zámorských ligách.

Momentálne si rodák z Trebišova užíva oddych na dovolenke v Taliansku.

V Kanade sa mu páčilo viac kvôli prírode

Počas vlaňajšej sezóny nazbieral 22-ročný útočník v 66 zápasoch 35 bodov (10+25) v drese tímu ECHL Indy Fuel, s ktorým sa však neprebojoval do play-off.

„Bola to prakticky moja prvá sezóna v mužskom profesionálnom hokeji, keďže tú minulú som kvôli operácii nedohral. Na začiatku som sa do toho postupne dostával, vzhľadom na to, že som mal za sebou dlhší herný výpadok. Okolo Vianoc som si už na to zvykol a začalo sa mi viac dariť. Škoda, že sa nám nepodarilo dostať sa do play-off, ale sezónu hodnotím pozitívne,“ povedal Radovan Bondra.