V okolí kontajnerovísk na Terase sa premnožili potkany

Obyvatelia žiadali výrub krovia, aj keď problém je zrejme v odpadkoch.

17. júl 2019 o 0:00 Judita Čermáková, Monika Almášiová

KOŠICE. Obyvatelia sídliska Terasa sa v ostatných týždňoch začali sťažovať na premnožené potkany, ktoré sa aj počas dňa pohybujú v okolí kontajnerov.

Najproblematickejšie majú byť kontajneroviská v lokalite Ružová, Idanská a Moldavská.

„Neverím, že to nikto nevidí. Minimálne pätnásť kusov vás vždy prepadne, lezú zo zeme a z kontajnerov. Otázka je, kedy budú v jednotlivých bytovkách. Celkovo je potrebná hĺbková deratizácia. Je veľká nečistota v okolí stanovíšť kontajnerov,“ sťažovala sa Terasanka, ktorá kontaktovala Kosit aj starostu mestskej časti Západ Marcela Vrchotu (SaS).

Ten však tvrdí, že problém nemôže vyriešiť.

„Mestská časť nemá deratizáciu vo svojich kompetenciách. To znamená, že ju nemôžeme robiť, lebo na to nemáme personál ani financie. Hnevá ma, že to nemáme v rukách, a teda že obyvatelia sa oprávnene dožadujú riešení, no riešenia má 'dodať' niekto iný.“

Mesto spolupracuje so správcom zelene

Vrchota obyvateľov presmeroval na mesto Košice, ktoré majú kontaktovať v prípade zvýšeného množstva hlodavcov v okolí kontajnerov na odpad.

V prípade, že sa vyskytujú na verejných priestranstvách, mali by informovať Správu mestskej zelene.