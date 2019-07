Košičania odštartovali ďalšiu fázu prípravy. Draisaitl: Na prácu sa tešíme

Růžička: Titul chceme získať čo najskôr.

17. júl 2019 o 14:56 Patrik Fotta, Judita Čermáková

KOŠICE. Hokejisti HC Košice začali v stredu dopoludnia v Steel Aréne ďalšiu fázu letnej prípravy.

Oceliari budú najbližšie dni trénovať na suchu až do 28. júla, kedy ich čaká prvý tréning na ľade v Crow aréne.

Domácim fanúšikom sa košickí hokejisti predstavia 30. augusta v prípravnom stretnutí s Michalovcami.

Celkovo odohrajú zverenci trénera Draisaitla osem prípravných duelov.

Voľna už mal dosť

Jedným z obranných pilierov Košičanov by mal byť Čech David Růžička.

Do metropoly východu prišiel odchovanec Kladna zo Zvolena, kde vlani odohral celú sezónu.

„S chlapcami sme si sadli a po týždni sa už budeme všetci dobre poznať. Teším sa na to, že sa budeme spolu baviť aj na tréningoch, pretože voľna už bolo dosť,“ povedal Růžička.

Český obranca si je vedomý, že Košice čakajú na titul od roku 2015, kedy vo finále uspeli s Banskou Bystricou 4:2 na zápasy.

„Verím, že sa nám titul podarí vybojovať čo najskôr, ideálne už v tejto sezóne. Musíme ísť ale postupne za našimi cieľmi a verím, že úspech sa dostaví,“ skonštatoval Růžička, ktorý absolvoval prvú fázu prípravy v domácich podmienkach.

„Konzultoval som to s kondičným trénerom Danom Kičurom, keďže som si po sezóne chcel oddýchnuť doma s rodinou. Pripravoval som sa teda individuálne a asi tri mesiace som trénoval doma.“

V play-off ukázal, čo v ňom je

Takmer celú svoju doterajšiu kariéru odohral Růžička v drese materského klubu v Kladne.

Vlani si premiérovo vyskúšal slovenskú najvyššiu súťaž vo Zvolene, kde zanechal dobrý dojem.

„V závere sezóny som dostal na ľade viac priestoru a mohol som ukázať, čo vo mne je. Pred tým som nehral úplne to, čo som aj sám od seba očakával. Som ale rád, že to napokon prišlo. V play-off pre mňa motivácia rastie a vždy chcem hrať čo najlepšie a vyhrať titul. Zatiaľ sa mi to nepodarilo, ale verím, že to príde teraz.“

Oceliari sa od 14. do 16. augusta predstavia na turnaji v Pardubiciach, kde sa okrem domácich celkov predstavia aj dve mužstvá z KHL.

„Bude to veľmi kvalitný turnaj a pre nás to bude určite zaujímavejšie ako hrať proti tímom z druhej ligy. Budeme sa herne snažiť vytiahnuť na tímy z KHL a osobne očakávam, že to budú veľmi dobré zápasy,“ povedal Růžička, ktorý z predošlých pôsobísk pozná niektorých hráčov Košíc.

„Michala Chovana poznám zo Zvolena a Repeho z Kladna. S ostatnými myslím nebudem mať problém sa zoznámiť postupne.“

Tím je dobre vyskladaný

Na stretnutie s hráčmi sa už tešil aj nový tréner Košičanov Peter Draisaitl.

„Bola to dlhá doba, ale už bolo načase začať pracovať a ja sa na to veľmi teším. Momentálne sa budeme snažiť hráčom predstaviť našu víziu ako chceme hrať, ale bude na to dostatok priestoru v najbližších dňoch a týždňoch. Väčšina chlapcov však už vie, čo budeme vyžadovať a my sa to už budeme snažiť len rozvíjať ďalej,“ uviedol Draisaitl.

S aktuálnym kádrom je kouč oceliarov maximálne spokojný a verí, že hráči svoju kvalitu ukážu na ľade.

„Na papieri vyzerá byť tím veľmi dobre vyskladaný. V prvom rade chcem poďakovať Janovi Šťastnému, ktorý začal mužstvo budovať sám a neskôr niektoré príchody konzultoval aj priamo so mnou. Na prácu s chlapcami sa už veľmi teším,“ skonštatoval Draisaitl.

V Crow aréne im nebude nič chýbať

Počas uplynulých týždňov sa zameral na monitoring hráčov sledovaním záznamov zo zápasov našej najvyššej súťaže.

„Videl som rôzne tímy zo slovenskej ligy, ale nerád by som na základe tých pár zápasov, ktoré som zhliadol, hodnotil kvalitu súťaže. Mňa v prvom rade zaujímajú Košice a na to ako hrajú iní sa budeme viac sústrediť neskôr.“

Od 28. júla začínajú Košičania prípravu na ľade už tradične v Crow aréne.

„Bol som sa tam včera pozrieť a myslím si, že nám tam nebude absolútne nič chýbať. Samozrejme je škoda, že sa nebudeme môcť hneď od začiatku pripravovať na našom ľade, ale musíme sa so situáciou vyrovnať tak ako to je.“