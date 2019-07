Pri Mlynskom náhone rastie dvojmetrová tráva. Kosiť sa nebude

Zeleň rozdelila poslancov. Rovinský chce živú rieku, Karaffa by pokosil.

18. júl 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková, Judita Čermáková

KOŠICE. Mlynský náhon je v súčasnosti v bezzásahovom režime. Mesto Košice totiž vypočulo ochranárov a upustilo od kosenia jeho brehov či iných zásahov.

Niektorým obyvateľov i poslancom sa to však nepáči.

Súčasný stav prekáža aj Markovi, ktorý býva v lokalite Ťahanovské riadky.

„Výška buriny je tam aktuálne dva metre. To tu ešte nebolo. Ale rekordom sa medze nekladú. Niekedy to bývalo kosené trikrát do roka, ale toto leto sa nič nedeje. Poslal som mail starostovi ešte minulý týždeň, no on povedal, že sa s tým nič nedá robiť. Je tam vysoká voda. A navyše vraj kosenie nedovolia ochranári. Podľa mňa sú všetky tieto tvrdenia absurdné. Taká vysoká burina rozhodne nie je v poriadku.“

Rozmanité rastliny

Mestský poslanec Ladislav Rovinský (nezávislý) je členom občianskeho združenia Mlynský náhon.

Hovorí, že kosiť sa nemá šikmá plocha.

„Ide nám o zvýšenie biodiverzity. V porastoch sa našlo 74 druhov rastlín, z toho niektoré vzácnejšie. Kosenie spôsobuje, že nakoniec tam je len tráva plus niektoré invazívne rastliny. Rastliny tvoria úkryt pre niektoré vtáky. Najmä v tomto období, keď je teplo, majú možnosť sa napiť, sledujeme aj viac vtákov, ktoré sa združujú pri Mlynskom náhone.“

Podľa neho nebude celý náhon bezzásahový.

„Majú tam byť aj také plochy, ktoré budú takmer štandardným spôsobom kosené a udržiavané.“

Vypustiť raz za rok

Jedným z dôsledkov kosenia bolo podľa neho aj vypúšťanie Mlynského náhonu.