Pri Čižaticiach neďaleko Košíc má vyrásť nový aquapark

Kraj začal práce na geotermálnom vrte.

18. júl 2019 o 11:45 (aktualizované 18. júl 2019 o 13:41) Jana Ogurčáková

KOŠICE, ČIŽATICE. O geotermálnom potenciáli v Košickej kotline sa hovorí už 20 rokov.

Doteraz sa pri plánoch o jeho využití skloňovala najmä obec Ďurkov.

Vo štvrtok ale košický župan Rastislav Trnka (nezávislý) predstavil zámer kraja urobiť geotermálny vrt v lokalite obce Čižatice v okrese Košice-okolie.

Pozemky vlastní kraj

Košický kraj tu vlastní päť hektárov pozemkov, ktoré stáli približne 200-tisíc eur. Pôvodne mali slúžiť pre správu ciest.

Podľa výsledkov geologických výskumov, ktoré v lokalite urobili, je bohatá na termálnu vodu.

Teplota vody pod povrchom dosahuje až 100 stupňov Celzia.

Presné parametre zdroja ale určí až geotermálny vrt, ktorý by mal ísť až do hĺbky 1 500 - 2 000 metrov.

Do troch rokov?

O tom, kto bude robiť vrtné práce, rozhodne verejné obstarávanie.

Župa bude hradiť výdavky spojené s vrtom z rezervného fondu. Ide o balík dva milióny eur.

„Ak všetko pôjde podľa bez väčších zdržaní, samotný vrt by sa mal zrealizovať v priebehu budúceho roka,“ uviedol Trnka.

Zámer musia ešte schváliť krajskí poslanci na augustovom rokovaní.

Na následnú stavbu aquaparku bude kraj hľadať súkromného partnera.

Ak by sa v procese nevyskytli komplikácie, podľa Trnku by mohol stáť nový aquapark ešte v tomto volebnom období.

Polaček: Bude dostupný aj mestskou dopravou

Aquapark akcentoval vo svojom predvolebnom programe aj primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Tvrdí, že už od jeho zvolenia spolupracuje mesto s krajom.

„Verejnosť sme o spoločnom postupe informovali už v polovici decembra 2018 na spoločnom brífingu s predsedom kraja Rastislavom Trnkom. Odvtedy sme po vzájomnej dohode nezverejňovali bližšie informáciu k projektu, aby sme neohrozili jeho realizáciu. Očakávame, že sa potvrdí výdatnosť vrtu a čo najskôr sa bude môcť začať s výstavbou aquaparku. Samozrejme, bude platiť aj to, čo dlhodobo prezentujem, že aquapark pri Čižatiacich by bol dostupný aj mestskou hromadnou dopravou z Košíc,“ uviedol Polaček.

Obec o pláne nevedela

Starostu Čižatíc Stanislava Mattu (nezávislý) však informácia prekvapila.

„Ale to prvýkrát počujem, neviem o ničom takom,“ reagoval pre Korzár. Hovorí, že žiadne informácie nemá a kraj s obcou nerokoval.

„Niekoľko rokov dozadu boli nejaké pokusy, ale že by niečo aktuálne, to absolútne neviem. Kraj teraz kúpil pozemky, mal na nich byť umiestnený posypový materiál pre zimnú sezónu.“

Pre obec s takmer 500 obyvateľmi by mohol byť aquapark podľa Mattu dobrým impulzom.

„Určite by to bol pre nás prínos. Je to hneď za obcou, medzi nami a Kecerovcami v oblasti vysielača, je to asi necelý kilometer za dedinou. Je to lepšie ako posypový materiál, lebo tým by nám asi zničili cesty. Obec by to určite zviditeľnilo.“

Kúpili nedávno

Kraj schvaľoval kúpu pozemkov v katastrálnom území Čižatice na aprílovom zastupiteľstve.

Podľa dôvodovej správy malo ísť o pozemky slúžiace na údržbu ciest.

„Pre zabezpečenie efektívneho a operatívneho výkonu správy a údržby približne 140 km ciest II. a III. triedy v severnej časti okresu Košice – okolie je potrebné zriadiť nové cestmajsterstvo Správy ciest KSK. Ako najvýhodnejšia sa javí možnosť odkúpenia nehnuteľného majetku vrátane príslušenstva vo vlastníctve Towercom pri Čižaticiach.

Kúpna cena bola stanovená na 180-tisíc eur.

Vysielač Košice - Čižatice je podľa zverejnených materiálov stále funkčný a využívaný a nebol predmetom predaja.

Lokalita je v územnom pláne obce Čižatice schválená pre občiansku vybavenosť.