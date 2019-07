Zbúrať alebo opraviť? Budova košickej veteriny má statické poruchy

Časť výučby presunuli, na opravu potrebujú aspoň pol milióna.

21. júl 2019 o 0:00 Katarína Gécziová

KOŠICE. Ťažkosti so statikou jedného z pavilónov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zrejme povedú k jej zbúraniu.

Ide o najväčšiu budovu – pavilón morfologických disciplín.

Ako vysvetlil kvestor univerzity Róbert Schréter, problém je najmä v narušených základoch.

„Budova má rovnako zle riešené terasy, ktoré zatekajú, v ťažko udržateľnom stave sú aj rozvody a zvody vody a zle prístupná kanalizácia.“

Drahá oprava

V hre sú dve možnosti osudu tejto nehnuteľnosti – jej sanácia alebo oprava. Podľa Schrétera všetko závisí najmä na záveroch ďalších statických posudkov.

„Pri rozhodovaní sa, samozrejme, budú brať do úvahy aj náklady na opravu, respektíve postavenie nového objektu.“

Oprava pavilónu by nebola lacná. Odhaduje sa, že by bolo treba pol milióna eur bez DPH, čo by pokrylo len riešenie pilotáže a podbetónovanie budovy.

„Náklady na rekonštrukciu budovy spoločne s riešením jej statiky zatiaľ známe nie sú. Keďže ale ide o veľkú budovu s množstvom pridružených problémov, tieto náklady budú rádovo vyššie ako spomínaná suma. Uvedomujeme si, že nájsť finančné prostriedky na túto akciu nebude jednoduché,“ konštatuje Schréter.

Objavili sa praskliny

Prvé estetické nedostatky na pavilóne univerzita zaevidovala ešte v roku 2016 počas jedného z pravidelných monitorovaní svojich budov.