V nočnom rýchliku nefungovala klimatizácia, okná sa nedali otvoriť

Železnice nedokázali situáciu riešiť, poslanec sa bude pýtať ministra.

19. júl 2019 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Nočnou morou pre cestujúcich sa stala cesta v medzinárodnom vlaku z Prahy do Košíc cez Brno.

Vlak odchádzal z Brna v stredu o 20.24 hodine, avšak klimatizácia nefungovala už v Prahe.

Medzi cestujúcimi bol aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Oto Žarnay (Spolu), ktorý pristúpil v Brne.

Napriek tomu, že sa situáciu snažil spolu s ostatnými cestujúcimi riešiť, nepomohlo to.

Ešte v noci kontaktoval Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK).

Najprv problém s vetraním, potom zásah hasičov

„Cestujeme medzinárodným rýchlikom z Prahy do Košíc cez Brno, južnou trasou Slovenska. Jediný vozeň, ktorý je lôžkový, by mal byť klimatizovaný. Klíma však nefunguje. Sprievodca nedokáže otvoriť ani malé okienka. Ľudia sú povyzliekaní, nikto nemôže spať. Cestujú tu aj malé deti. Sprievodca tvrdí, že s tým nedokáže nič urobiť. V Nových Zámkoch budeme odstavení dve hodiny, takže by to podľa môjho názoru mali prísť opraviť alebo vymeniť vagón. Predsa nie je možné, že nechajú cestujúcich, ktorí idú takú diaľku, v lôžkovom vozni bez klímy, s hermeticky uzavretými oknami. Keby tu vznikol požiar, skončilo by sa to tragédiou,“ napísal status na svojej facebookovej stránke O. Žarnay.

Navyše dodal, že po noci museli vlak odstaviť v Moldave nad Bodvou, lebo z rušňa začal vytekať olej. Túto informáciu nám potvrdili aj hasiči.

„Zasahovali sme v Moldave, kde z rušňa vytieklo asi 200 litrov motorového oleja. Urobili sme posyp, zásah trval asi 45 minút,“ uviedli hasiči.

ZSSK podľa Žarnaya zavádzala

Poslanec okamžite o vzniknutej situácii informoval ZSSK cez formulár na sociálnej sieti. Železničná spoločnosť mu odpísala, že ich to mrzí.