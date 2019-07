Nie sme príťaž ani hrozba, odkazujú obyvatelia charity odporcom nového chudobinca

Zámer stavať na Jarmočnej ešte nie je stratený, tvrdí šéf charity.

22. júl 2019 o 0:00 Michal Lendel, Judita Čermáková

KOŠICE. V ostatných týždňoch rezonovala v Košiciach otázka výstavby charitného domu v mestskej časti (MČ) Košice-Juh.

Projekt zariadenia pre sociálne odkázaných, ktoré v meste plánovala postaviť Arcidiecézna charita prostredníctvom eurofondovej výzvy, bol podmienený dlhodobým prenájmom mestských pozemkov na Jarmočnej ulici.

Mestským zastupiteľstvom však prenájom pozemkov za symbolickú sumu neprešiel.

Na schválenie uznesenia chýbal jeden hlas.

Proti lokalite sú miestni politici i obyvatelia

Rozhodovaniu v košickom parlamente predchádzali diskusie, či už priamo v rokovacej sále, na sociálnych sieťach, v uliciach mesta i na pôde zastupiteľstva dotknutej MČ, ktorej poslanci sa vyjadrili jednohlasne proti výstavbe na Jarmočnej.

Svoje nesúhlasné stanovisko spečatili podpisom pod petíciu aj tamojší obyvatelia.

Za štyri dni ich bolo dvetisíc.

Odporcovia chudobinca na Jarmočnej argumentujú tým, že stavba by stála v ochrannom pásme železničnej trate, aj blízkosťou štvorprúdovej cesty na Jantárovej. Spomenuli tiež to, že lokalita susedí so sídliskom Juhovýchod, kde žije 4-tisíc obyvateľov a jeho dvoma školami.

„My nie sme proti výstavbe útulku, ale proti jeho výstavbe v tejto nevhodnej lokalite a jeho vysťahovaniu a uvoľneniu pozemku na Bosákovej,“ uviedol prostredníctvom sociálnej siete miestny poslanec a predseda petičného výboru Stanislav Tkáč (Spolu).

Na spomenutej Bosákovej ulici sa nachádza dnes stále fungujúci charitný dom, ktorý je od minulého roku na pokraji zatvorenia, pretože budova nespĺňa predpísané normy.

Starosta varoval pred nárastom neprispôsobivých

Južania majú obavy aj zo samotných klientov zariadenia.

V súvislosti s nimi spomenul starosta MČ Jaroslav Hlinka (nezávislý) problém s neprispôsobivými občanmi, žijúcimi v rómskych osadách v záhradkárskej oblasti pri Malej stanici.

Do tejto lokality, ktorá je od miesta plánovanej výstavby charitného domu vzdialená necelý pol kilometer, sa prisťahovali stovky Rómov po búraní bytoviek na Luniku IX i likvidácii osady na Nižných Kapustníkoch.

Starosta varoval, že s nárastom neprispôsobivých obyvateľov sú spojené negatívne javy ako žobranie, znečisťovanie verejných priestranstiev, vyberanie odpadu z nádob a ich rozsýpanie, obťažovanie a nárast kriminality.

Argumenty sa im počúvali ťažko

Situáciu sledujú pozorne viacerí bývalí i súčasní obyvatelia spomínaného charitného domu na Bosákovej.

V tomto zariadení pre najchudobnejších žije aktuálne 82 klientov. Ak by bol projekt na Jarmočnej úspešný, časť z nich by sa tam presťahovala.

Priamo na rokovaní zastupiteľstva bola Katarína Holzträgerová, niekdajšia klientka útulku a dnes zamestnankyňa charity. Podľa jej slov sa argumenty niektorých diskutujúcich počúvali len veľmi ťažko.

„Ľudia majú tendenciu hádzať všetkých do jedného vreca. Preto trpia Rómovia, bezdomovci, ale i ďalší. Na rokovaní bola napríklad pani z Juhu, ktorá sa bojí, že by jej bezdomovci prespávali pred dverami domu. No nie len táto pani, ale všetci ľudia by si mali uvedomiť, že pokiaľ bude pred jej prahom prespávať nejaký človek, určite to nebude ten, ktorý chce svoj život zmeniť, plánuje sa dostať z ulice, a preto hľadá pomoc v charite. Jednoducho taký človek sa uloží pred jej vchodové dvere, či tam útulok bude alebo nie,“ uviedla Katarína.

Doplnila, že spájať Rómov, ktorí bývajú v osadách s ľuďmi bez domova, a konkrétne s klientmi charitného domu je podľa nej nezmyselné.

„Tieto skupiny majú iné potreby, motivácie či návyky a vyžadujú iný prístup,“ upozornila.

Príležitosť odraziť sa od dna

Matka piatich detí žila v útulku na Bosákovej spoločne aj s manželom niekoľko mesiacov. V tom čase sa musela vzdať ratolestí, ktoré skončili v detskom domove na Uralskej.

„Dnes pracujem pre charitu a naša rodina býva spolu. Podarilo sa nám to krôčik po krôčiku. Bez pomoci ľudí z charity by sme sa však z problémov nedostali. Pritom, aby sa dostal človek až na dno, stačí málo. V našom prípade bolo spúšťačom, že manžel prišiel o prácu. V tom čase som bola s deťmi doma. Nemali sme z čoho platiť nájom a byt sme museli opustiť. Prišli sme na Bosákovu, kde sme dostali psychickú podporu i základné materiálne zabezpečenie. To nám umožnilo, aby sme sa odrazili od dna,“ opísala v krátkosti svoj životný príbeh.

Katarína dodnes považuje zariadenie na Bosákovej za svoj druhý domov. Aj preto sa sem vracia.