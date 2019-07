Konkurzné konanie poisťovne Rapid life má už piateho správcu

Stala sa ňou košická audítorka a daňová poradkyňa Jana Kollárová.

22. júl 2019 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Ťažko by sme zrejme hľadali konkurzné konanie nejakej spoločnosti, v ktorom by sa za dva roky vystriedali až piati konkurzní správcovia, ako je to v prípade skrachovanej košickej životnej poisťovne Rapid life.

Od júna 2017, keď NBS zaviedla nad poisťovňou nútenú správu a za správcu vymenovala Irenu Sopkovú, sa na tomto poste vystriedali jeden muž a tri ženy. Momentálne je konkurznou správkyňou štvrtá.

Klienti sa sťažovali

Problémy košickej poisťovne vyšli najavo v apríli 2017, keď Národná banka Slovenska (NBS) zaznamenala výrazný nárast počtu podaní klientov poisťovne.

Sťažovali sa najmä na to, že poisťovňa s nimi nekomunikuje a nevypláca im poistné plnenia, odkupnú hodnotu alebo mimoriadne poistné. A to napriek tomu, že jej doložili všetky potrebné a požadované doklady.

V júni 2017 NBS zaviedla nad poisťovňou Rapid life nútenú správu.

Za núteného správcu vymenovala Irenu Sopkovú, ktorá nahradila predstavenstvo a dozornú radu spoločnosti. Jej úlohou bolo urýchlene zistiť skutočný stav záväzkov a pohľadávok poisťovne a zabezpečenie jej majetku.

Na bývalé vedenie Rapid life podala trestné oznámenie. Manažérov podozrievala z podvodov a tunelovania poisťovne.

Ďalší správcovia

Konkurz na majetok poisťovne vyhlásil Okresný súd Košice I v pondelok 29. januára 2018. Dôvodom boli dlhy voči poistencom vo výške viac ako 27 miliónov eur. Konkurznou správkyňou spoločnosti sa stala Dana Husťáková.

Od dátumu vyhlásenia konkurzu mali klienti poisťovne zákonnú lehotu na to, aby nahlásili svoje pohľadávky. Kým táto lehota uplynula, súd 5. marca Husťákovú z funkcie správkyne konkurznej podstaty odvolal. Na jej žiadosť.

Husťákovú nahradil Martin Morochovič. Ešte v marci 2018 požiadal súd o zbavenie funkcie správcu zo zdravotných dôvodov. Súd mu začiatkom mája vyhovel a za v poradí štvrtú správkyňu ustanovil Janu Závodskú. Ani tá však nemala záujem zotrvať na svojom poste až do konca. Ešte v máji doručila na OS KE I podanie, v ktorom žiadala o odvolanie z funkcie.

„O žiadosti Jany Závodskej bolo právoplatne rozhodnuté 22. mája tak, že súd návrh správkyne na odvolanie z funkcie zamietol. Podľa právneho názoru súdu na jej odvolanie neboli splnené zákonné predpoklady," informovala nás vtedy hovorkyňa košických súdov Anna Pančurová.

Rozhodoval Ústavný súd

Ako sme sa dozvedeli, Závodská sa s verdiktom okresnej „jednotky" nezmierila a obrátila sa na Ústavný súd SR.

Ten vlani koncom novembra zrušil uznesenie OS KE I z 2. mája 2018 o odvolaní tretieho konkurzného správcu Martina Morochoviča a ustanovení štvrtej správkyne Jany Závodskej a tiež o zamietnutí jej žiadosti o jej odvolanie z tejto funkcie. ÚS SR prípad vrátil na OS KE I na ďalšie konanie.

Hoci nám to začiatkom roka nikto nechcel oficiálne potvrdiť, konkurzné konanie bolo niekoľko mesiacov bez správcu. Verdiktom ÚS SR o túto funkciu prišla Závodská a nebol ním ani Morochovič.

Samotné konkurzné konanie to však nijako neohrozilo.

Piata správkyňa

Posun vo veci vymenovania nového správcu nastal koncom mája.