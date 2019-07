Kauza Žarnay sa definitívne skončila. S novým riaditeľom školy sa dohodli

Pracovný pomer trvá, poslanec pripúšťa návrat za katedru.

24. júl 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. V máji rozhodol okresný súd v prospech Ota Žarnaya (Spolu).

Po šiestich rokoch dal za pravdu prepustenému učiteľovi a jeho výpoveď označil za neplatnú.

V roku 2013 upozornil na externé právne služby. Škola ho prepustila.

Žarnay tvrdil, že výpoveď bola pomstou riaditeľa školy za to, že poukázal na podozrivú zmluvu.

Podľa vedenia školy bol prepustený z organizačných dôvodov.

Škola ako žalovaný subjekt mala po doručení písomného vyhotovenia rozsudku 15 dní na prípadné podanie odvolania.

Dohodli sa

„Keďže sa nikto z účastníkov konania neodvolal, rozhodnutie je právoplatné,“ informovala hovorkyňa košických súdov Anna Pančurová. Rozsudok nadobudol právoplatnosť 5. 7. 2019.

K dohode prispela aj zmena na poste riaditeľa Obchodnej akadémie Polárna. Začiatkom júla sa ním stal Michal Potoma.

„Som rád, že sa to skončilo, lebo si myslím, že to dosť negatívne vplývalo na mediálny obraz školy. S pánom Žarnayom sme sa dohodli. Nebudeme to ďalej naťahovať, lebo to nemá zmysel a rešpektujem rozhodnutie súdu,“ reagoval nový riaditeľ.

Podľa rozhodnutia súdu je Žarnay naďalej zamestnancom školy.

„V prípade, ak skončí ako poslanec a jeho pracovný pomer trvá, miesto tu má alebo sa dohodneme, že požiada o rozviazanie pracovného pomeru,“ vysvetľuje Potoma.

Náhrada mzdy

Žarnay oceňuje iniciatívu nového vedenia školy.