Ochranári vidia benefity. Košičania burinu, komáre a potkany

Experiment s Mlynským náhonom hnevá obyvateľov.

25. júl 2019 o 0:00 Judita Čermáková, Jana Ogurčáková

KOŠICE. Vysvetľovanie aj ostré konfrontácie priniesla prechádzka odborníkov, Košičanov a zástupcov samosprávy po brehoch Mlynského náhona.

Aktivisti zvolali stretnutie, aby vysvetľovali, prečo sa v súčasnosti jeho brehy nekosia a aký je jeho potenciál do budúcnosti.

Občianske združenie Mlynský náhon argumentuje najmä veľkou pestrosťou živočíchov a rastlín, ktoré sa tu po zvýšení hladiny vody a nekosení nachádzajú.

74 druhov rastlín

„Tá pestrosť aj mne osobne vyrazila dych a mapovanie nie je zďaleka ukončené. Žiaľ, po mnohých rokoch vypúšťania vody uprostred leta sa tu zhromaždilo príliš veľa nežiaducich rastlín, vyskytujú sa vo veľkej miere pozdĺž celého Mlynského náhona,“ hovorí botanik Róbert Gregorek.

„Náš základný cieľ je prerušiť prax vypúšťania Mlynského náhonu v lete, to je alfa a omega toho, čo potrebujeme nutne udržať. Bolo príčinou toho, že uprostred leta sa vyplachoval všetok život z tohto biotopu.“

Gregorek zdôrazňuje, že urobí čokoľvek, aby v budúcnosti letnému vypúšťaniu vody zabránil.

Aj trojmetrový roxor

Bez vypustenia vody ale zatiaľ nedokáže Správa mestskej zelene pokosiť šikmé brehy.

A práve brehové porasty najviac rozdeľujú obyvateľov i zástupcov mesta.

„Hľadáme spôsob, ako vyhovieť aj prírode a zároveň dostať rastliny do takého stavu, v akom by sme ich chceli mať. Odskúšali sme lekná aj vodné rastliny, treba zvážiť, čo je reálne. My tú predstavu máme, málokto dnes označí stav Mlynského náhonu za ideálny, sme už ale o malý krok ďalej,“ myslí si botanik.