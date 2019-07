Mimoriadna deratizácia na Terase nepomohla, potkany behajú po chodníkoch

Hlodavce sa nedarí zlikvidovať. Starosta to riešil na magistráte.

26. júl 2019 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Obyvatelia Moldavskej, Ružovej či Idanskej ulice na Terase stretávajú potkany na chodníkoch počas dňa.

To, čo sa tam v minulosti pritrafilo iba občas, sa stáva bežným koloritom.

Napriek prijatým opatreniam sa situácia nezlepšila, ba práve naopak.

Ľudia: Potkany vyliezajú zo zeme

„Pozrite sa, prišli tu, vyčistili to trochu, potkany však stále zo zeme vychádzajú. Teraz dokonca majú malé jedince. Idem po chodníku a bežne mi pred nosom prebehne niekoľko z nich. Nielenže majú doma ľudia psy, mačky a iné zvieratá, zdá sa, že nám tu vyrastá menšia zoo. Som zvedavý, kedy sa dostanú až do bytov. Kedy to chce niekto riešiť? Žijeme v druhom najväčšom meste na Slovensku. Viem, že hlodavce nikdy nikto úplne nevykynoží, ale toto je nonsens,“ vraví obyvateľ Ružovej ulice Vojtech.

Súvisiaci článok V okolí kontajnerovísk na Terase sa premnožili potkany Čítajte

Obyvateľ bloku na Idanskej ulici je znepokojený.

„Šiel som v stredu s nákupom z obchodu. Zrazu mi asi dvadsať centimetrov od nôh prebehol krížom cez chodník veľký potkan. Vyskočil z diery v zemi. Zľakol som sa, lebo som mal na nohách len šľapky. Čo keby ma škrabol? Potom veľkou rýchlosťou prebehol niekoľko metrov a skočil do kanalizácie,“ opísal občan svoj šokujúci zážitok.

Vrchota: Riešenie je pre mňa prioritou

Potkany vyliezajú väčšinou z dier v zemi, najčastejšie spod kríkov.

Najhoršia situácia na Ružovej ulici je vraj neďaleko kontajneroviska.

Starosta Mestskej časti Západ Marcel Vrchota (SaS) nám povedal, že napriek tomu, že riešenie problému nemajú ako mestská časť vo svojej kompetencii, rieši ho.

„Práve sme mali rokovanie s riaditeľom magistrátu Marcelom Čopom, u ktorého som tento problém urgoval. Situácia sa rieši. Minulý týždeň robila Správa mestskej zelene mimoriadnu deratizáciu, no potkany stále behajú. Budem sa pýtať aj na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva, ako si splnili svoju povinnosť správcovia domov. Lebo okrem mesta majú takú istú povinnosť deratizácie aj správcovské spoločnosti či vlastníci domov. Keď sa urobí deratizácia vonku a nie aj v bytových domoch, tak sa to míňa účinku. Plne si uvedomujem vážnosť situácie, verte mi, že to bola jedna z top tém, ktorú sme vo štvrtok riešili s riaditeľom magistrátu,“ vyjadril sa Vrchota.

SMZ: Ideme znovu deratizovať

Správa mestskej zelene (SMZ) v uplynulých dňoch proti potkanom zasiahla. Nepomohlo, do boja idú opäť.

„Ulice Moldavská, Idanská a Ružová boli deratizované 15. mája. Potom sme robili 17. júla mimoriadnu deratizáciu. Na budúci týždeň, vzhľadom na to, že sa tam opäť objavujú diery v zemi (potkanie nory), bude opäť deratizovaná lokalita ulíc Ružová – Idanská,“ vraví Marta Popríková, poverená zastupovaním riaditeľa Správy mestskej zelene (SMZ) v Košiciach.

„V piatok nastúpia naši pracovníci na ďalšiu úpravu okolia. Problém je však na Idanskej ulici, kde sa zdržiavajú bezdomovci a potkany kŕmia. Bude potrebné do riešenia problému zapojiť aj políciu, aby odtiaľ odišli,“ dodáva Popríková.

Potkany sa zeleňou neživia

Na Ružovej 27 v uplynulých dňoch zlikvidovali divý vinič nad kontajneroviskom, pretože si to žiadali obyvatelia.

Podľa šéfky SMZ kríky ani zeleň za výskyt potkanov nemôžu.

„Ony sa neživia takouto potravou, nemôžeme neustále likvidovať zeleň. Kým nebudú kontajnery pozatvárané, pravidelne vyprázdňované a budú pri nich haldy potravy, tak máme problém. Riešením nie je len deratizácia. Chápem, že stretnúť potkana nie je nič príjemné. Preto apelujem na ľudí v celom meste, aby si uvedomili, že ak nedáme hlodavcom možnosť nakŕmiť sa, dostaneme ich z mesta von,“ uzavrela Popríková.