Po troch rokoch nedostali zamestnanci U. S. Steelu vo výplate odmeny

Odborový predák: Je to zrkadlo toho, ako sa nám darí.

31. júl 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Za posledných 19 rokov postupne prepustil U. S. Steel približne 5 000 zamestnancov. Ďalších 2 500 má prísť o prácu do konca roka 2021.

Predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Juraj Varga hovorí, že sú nespokojní s drastickým prepúšťaním, dozvedeli sa o ňom v rovnaký deň ako verejnosť a že spoločnosť by nemala len znižovať náklady.

Ako a kedy ste sa dozvedeli o prepustení 2 500 ľudí?

- Dozvedeli sme sa to 19. júla ráno. Zvolal som výbor rady odborov a prediskutovali sme to. Vedenie sa rozhodlo spôsobom rovno 2 500 ľudí a to je medziročne sedempercentné znižovanie zamestnancov. Tá cifra ma negatívne prekvapila.

Aké číslo by bolo možno znesiteľnejšie?

- Žiadne. Pretože sú to najcitlivejšie záležitosti a úlohou odborov je chrániť zamestnancov.

Chránení ste len do konca marca, dokedy sa podľa kolektívnej zmluvy nemôže pristúpiť k hromadnému prepúšťaniu. Čo potom?

- To už bude proces kolektívneho vyjednávania. Predpokladám, že budeme v plnej paráde vo vyjednávaní. Malo by sa začať už na sklonku roka. Tie dôležité články, ktoré tam teraz existujú, tie si budeme určite brániť tak, ako sa dá.

Budete rokovať aj o počte prepustených, alebo len o podmienkach?

- Vždy sa rokuje o podmienkach. Ak by k tomu došlo, tak cez motivačné programy, ako to prebieha teraz. V júli to boli pracujúci penzisti a dnes je na stole ďalší motivačný program pre zamestnancov, ktorí sa budú môcť dohodnúť v mesiaci august.

Je pravda, že teraz ostali zamestnanci po dlhom čase bez odmien, ktoré sú variabilnou mzdovou zložkou?