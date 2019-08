Šťastný by rád zažil tradičné derby Slovana s Košicami na vlastnej koži

Tréner Popradu: Na východe sa Slovanu vždy hralo ťažko.

3. aug 2019 o 0:00 Patrik Fotta

Súboje Košíc so Slovanom mali vždy obrovský náboj.(Zdroj: TASR)

KOŠICE, POPRAD. Návrat hokejistov Slovana Bratislava do najvyššej slovenskej súťaže je opäť o čosi bližšie.

Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) odporučil Ligovej rade udeliť bratislavskému klubu licenciu.

V najbližších dňoch by sa malo už definitívne rozhodnúť o osude Slovana.

Jeho návrat do ligy by privítali východniarske tímy z Košíc i Popradu.

Slovenský hokej sa dostáva z najhoršieho

Po tom, ako sa vedenie Slovana rozhodlo nepokračovať v KHL, sa začal proces návratu osemnásobného slovenského majstra do Tipsport ligy.

Po štvrtkovom zasadnutí VV SZĽH je k tomu klub z hlavného mesta o čosi bližšie.

„Myslím si, že návrat Slovana do ligy by bola výborná správa pre slovenský hokej, ktorý sa postupnými krokmi dostáva z toho najhoršieho. Je dôležité, aby taký veľký klub, ako je Slovan, fungoval v slovenskej najvyššej súťaži. Osobne to len kvitujem,“ povedal športový manažér HC Košice Jan Šťastný.

Jednou zo zásadných vecí, ktoré sa na štvrtkovom zasadnutí skúmali, bolo, či sa Slovan dohodol so všetkými hráčmi a trénermi na vyrovnaní záväzkov.