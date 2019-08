Zmena plánu: V Mestskom parku chce Schuster kanál na člnkovanie

Primátora a starostu nápad nadchol. Poslanci to považujú za nezmysel a populizmus.

5. aug 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Ešte pred niekoľkými dňami hovorili predstavitelia košickej samosprávy o plánoch vrátiť Mlynský náhon na Štefánikovu ulicu.

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) informoval, že na stole má rôzne varianty návratu vody do centra mesta, ktorými sa mesto reálne zaoberá.

Korzár o tom informoval minulý pondelok.

V množstve kritických príspevkov zaznievali argumenty, že ide o mimoriadne nákladný projekt a kvôli dopravnej tepne je nereálny.

Po stretnutí, ktoré sa uskutočnilo o tri dni neskôr, už má samospráva nový zámer.

Posledný júlový deň sa totiž starosta Starého Mesta Igor Petrovčik (Spolu) stretol s Polačekom a jeho predchodcom a bývalým prezidentom Rudolfom Schusterom.

Elipsa okolo parku

„Návrat vody do Mlynského náhonu, kde dnes jazdia autá, by bola nákladná investícia, ktorá je nereálna. Hovorili sme o zaujímavej, lacnejšej a hlavne reálnej alternatíve. Samospádom by sa voda z Mlynského náhonu mohla rúrou v zemi popri dnešnej štvorprúdovke (zelený pás pred domami) alebo po Jesenského ulici dostať do Mestského parku. V Mestskom parku by mohol vzniknúť vodný kanál v tvare elipsy po obvode s tým, že by sa tam mohlo člnkovať,“ zverejnil staromestský starosta.

Tvrdí, že nový plán je reálny.

„Projekt, ktorý nám exprezident Schuster predstavil, nie je nereálny, nemal by byť ani nákladný a jeho pridaná hodnota je aj v tom, že by to bola zaujímavá atrakcia pre Košičanov i turistov,“ vysvetľuje Petrovčik.

Exprezident mal navrhnúť, aby sa financovanie riešilo formou verejnej zbierky.

Donori by mali tabuľky umiestnené na sochách, ktoré by zdobili okolie rekreačného kanála. Za príklad dáva taliansku Padovu.

Trojica sa dohodla na ďalšom pracovnom stretnutí, majú si prejsť trasu vody z jestvujúceho Mlynského náhonu. Pozvať chcú aj vodohospodárov a odborníkov.

„Aby sa od návrhov prešlo postupne k realizácii, ak sa ukáže, že niet technických a finančných obmedzení, pre ktoré by boli projekty nerealizovateľné,“ informovala staromestská radnica.

Lipták: Fantazmagórie

Mestský poslanec Zdenko Lipták (nezávislý) hovorí, že sa už dlho s takým nezmyslom nestretol.

Pripomína Schusterove plány z minulosti.

„Dopadne to presne tak isto, ako predošlé Schusterove fantazmagórie - námorné lode na jazere za 2 milióny korún, kde mali byť plávajúce reštaurácie či cukrárne (lode skončili v šrote) alebo reštaurácia v podzemí, či Benátky na Mlynskom náhone a iné. Rád sa pôjdem pozrieť do parku, keď tam bude Schuster a jeho učni Petrovčik a Polaček pobehovať a 'odborne' riešiť tento nezmysel.“

Za nápadmi vidí aj februárové voľby.

„Treba vymýšľať somariny a zviditeľniť sa. A Schuster v tom má bohaté predvolebné skúsenosti. Aj s dlhmi. Strana Spolu vyhlasuje, že so Smerom nie, ale komunisti im nevadia. Mali by byť odstavení z verejného života, nie ich do neho ešte vťahovať späť,“ kritizuje Lipták.