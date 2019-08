Vo firmách so zákazkami od vodární sú aj Hrehov syn, švagor, exsused či kamarát

Kto je kto

IT služby pre VVS vykonávajú firmy Arminius a Arminius IT, ktorých spoločníkmi a konateľmi sú kamaráti šéfa vodární Stanislava Hrehu - Marian Fečo a Ján Alezár. V Arminiuse sú spoločníčkami aj ich manželky Lýdia Fečová a Henrieta Alezárová. Fečovci boli susedmi Hrehu v obci Rozhanovce a v Arminiuse pracuje ako IT manažér jeho syn Marcel.

Budova firmy Arminius na Alejovej 3 je prakticky spojená s predajňou motocyklov K-moto, ktorej spolumajiteľom je Stanislav Hreha, pričom túto nehnuteľnosť vlastní spoločnosť Katis, kde je spoločníkom a konateľom jeho bratranec Jozef Farkaš.

Zákazky od VVS za takmer 5 miliónov eur získal JK Servis (Magnezitárska 5), ktorého spoločníkom je ďalší dodávateľ vodární Sauber Servis SK (Magnezitárska 5) s predsedom predstavenstva Ľudovítom Hrehom (brat Stanislava Hrehu) a členmi dozornej rady Petrom Farkašom (ich bratranec) a Rudolfom Lapárom (brat manželky S. Hrehu).

Rámcovú dohodu s VVS má tiež Asuan (Magnezitárska 5) so šéfom predstavenstva Jozefom Farkašom, členmi dozornej rady Ing. Petrom Farkašom i Radoslavom Farkašom, takisto manažérom Rudolfom Lapárom a predtým aj Viktorom Háberom, ktorý sa stal vedúcim útvaru verejného obstarávania VVS.

Spoločníkom a konateľom Katisu (Magnezitárska 5) je Jozef Farkaš, v tejto spoločnosti robil Ladislav Hreha (brat Stanislava Hrehu) a Katis spolupracoval a obchodoval s firmami šéfa dozornej rady vodární Richarda Majzu, pričom Jozef Farkaš a manželka Majzu figurujú spolu v dozornej rade PSR Finance.

V SBS Nodus, ktorá stráži vodárne, sú spoločníkmi aj Farkašov Katis, i dodávateľ vodární Eusk, kde v dozornej rade sedí exkolega S. Hrehu z nebankovky Peter Ďurica.