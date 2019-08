Vodárenská spoločnosť konflikt záujmov u šéfa nevidí. ÚVO to preverí

Z vyjadrení vodární vyplýva, že kontrolné orgány zrejme nevedeli o Hrehových príbuzných.

7. aug 2019 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Syn, bratia, bratranci, švagor a kamaráti Stanislava Hrehu. To je plejáda ľudí, ktorí sa objavili vo firmách so zákazkami od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), kde šéfuje od roku 2003.

VVS tvrdí, že vedenie nevie ovplyvniť súťaže

Vedenie vodární pri každom odhalení jeho možného konfliktu záujmov opakuje prakticky to isté.

Súvisiaci článok Vo firmách so zákazkami od vodární sú aj Hrehov syn, švagor, exsused či kamarát Čítajte

„Žiadny kontrolný úrad vrátane Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) nenašiel vo verejných obstarávaniach spoločnosti pochybenia. Internými predpismi spoločnosti je upravený proces obstarávania tak, že jedine aktívne sa zúčastňujúce osoby v procese prípravy obstarávania a/alebo vyhodnotenia ponúk sú reálne schopné ovplyvniť opis predmetu zákazky, iné aspekty prípravy obstarávania a vyhodnotenie doručených ponúk. Tieto osoby sú konečnou množinou zainteresovaných osôb a sú povinné správať sa v súlade s príslušným Etickým kódexom pre potreby obstarávania. Je to opatrenie, ktoré existuje práve na to, aby sa predchádzalo podozreniam, že by mohli mať medziľudské vzťahy dopady na súťaž. Členov výberových komisií sa vedenie VVS nesmie na výberové konanie pýtať, pretože sú viazaní mlčanlivosťou.“

Toto bola napríklad odpoveď vodární na našu otázku, či v súvislosti s verejnými obstarávaniami, v ktorých získali zákazky firmy JK Servis, Sauber Servis, Asuan, Nodus, Arminius, Arminius IT, Eusk či Eutech, podpísal Hreha vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov, prípadne či písomne oznámil tento konflikt a ako sa s ním VVS vysporiadala.

Priamej odpovede sme sa teda nedočkali. Z vyjadrení VVS však nepriamo vyplýva, že Hreha nič také nikdy nepodpisoval, lebo podľa názoru tejto spoločnosti nemôže ovplyvniť verejné obstarávanie, keďže sa na ňom priamo aktívne nezúčastňuje.

ÚVO: Zainteresovanou osobou je aj štatutár

Zákon o verejnom obstarávaní a aj výkladové stanovisko ÚVO uvádzajú, že konflikt záujmov „zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním“.