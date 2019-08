Basketbalová extraliga aj mládež v Košiciach je v ohrození. Problémom je hala

5. aug 2019 o 13:38 Patrik Fotta

KOŠICE. Účasť basketbalistiek Young Angels Košice v extralige je vážne ohrozená.

Domovskú halu – Angels arénu, ktorá je od 9. júla 2019 v správe Bytového podniku mesta Košice, basketbalistky využívať nemôžu.

V pondelok ráno sa síce začala letná príprava Košičaniek na ihrisku ZŠ Trebišovská, no zatiaľ nemajú istotu kde, a či vôbec budú najvyššiu súťaž v nadchádzajúcej sezóne hrať.

Na Palackého nevyhovuje palubovka

Situácia, v ktorej sa 15-násobný slovenský majster ocitol, je, zdá sa, takmer bezvýchodisková.

„Žiaľ, stále nevieme, v akej hale budeme v nasledujúcej sezóne hrať. Po dvoch mesiacoch rokovaní sme sa dostali na métu, keď posledné dohody smerujú k 12. augustu. Mesto nám má dať definitívnu odpoveď, či je schopné sprevádzkovať Angels arénu tak, aby sme v nej mohli hrať extraligu. Ak sa to nepodarí, veľa iných alternatív, kde by sme mohli hrať, nemáme,“ povedal generálny manažér Young Angels Daniel Jendrichovský.

Okrem Angels arény je aktuálne najreálnejšou možnosťou, v ktorej by sa teoreticky mohla hrať extraliga, hala na Palackého ulici.

„Aj tá si však vyžaduje stavebné úpravy, aby sme tam vôbec ligu hrať mohli. V prvom rade je tam potrebné upraviť palubovku, do čoho nie sme schopní a ani ochotní investovať. Do úvahy pripadá ešte hala na Bernolákovej ulici, no tam by sme mohli hrať len bez divákov. Nemyslím si, že by sme v takom prípade našli sponzorov, ktorí by boli ochotní dať peniaze na to, aby sme hrali za zatvorenými dverami,“ uviedol Jendrichovský.

Mládež nebude mať kde trénovať

Letnú prípravu síce Košičanky odštartovali, ale s vedomím, že sa môže naplniť aj najhorší scenár.

„Dievčatá vedia o alternatíve, že extraligu vynecháme dovtedy, kým v Košiciach opäť nebude možná. Posledný rok sme prevádzkovali halu vo veľmi provizórnom stave a s obrovskými finančnými stratami. Veril som, že po skončení éry Good Angels sa nám bude žiť ľahšie a chvíľku si oddýchneme. Zatiaľ to ale vyzerá omnoho horšie, pretože tu chýba infraštruktúra a v momente, keď vypadne Angels aréna, budeme musieť veľmi výrazne znížiť stavy detí v jednotlivých družstvách,“ skonštatoval Jendrichovský a dodal.

„Momentálne máme prihlásených desať družstiev do celoslovenských súťaží, ktorých členmi je približne dvesto dievčat a asi tridsať je v prípravkách. Reálne ale s nimi nebudeme mať kde trénovať, a preto budeme musieť znižovať počty.“

Hala môže fungovať v provizórnom stave

Šanca, že sa celú situáciu podarí včas vyriešiť, je už veľmi malá.

„S primátorom a viceprimátorom sme si prešli detailne všetky možnosti. Vysvetlil som im, že extraligu nemôžeme hrať v akejkoľvek telocvični. Priznám sa, že som naivne veril, že mesto od nás prevezme halu a spustí výberové procesy súvisiace s jej rekonštrukciou. Už pred polrokom mesto prezentovalo, že bude investovať do infraštruktúry, ale doposiaľ sa nič nezačalo robiť. Vízia, že bude Angels aréna v dohľadnej dobe zrekonštruovaná, tu určite nie je. Halu je možné dať do prevádzky aj v provizórnom režime, tak ako fungovala vlani, no to je už záležitosť mesta a Bytového podniku. Nás to stálo okrem obrovského úsilia aj dosť veľa peňazí.“

Angels aréna potrebuje viacero úprav, aby nemusela fungovať v provizórnom stave.

„Hlavne treba dať dokopy vzduchotechniku a šatne, ktoré boli vybudované provizórne. V takom stave vydržali šesť rokov. Ja mám svedomie čisté, pretože keď som halu prebral v roku 2005, mala deravú strechu a prakticky sa rozpadávala. Po pätnástich rokoch som ju vrátil zhodnotenú ako športovisko, ktoré môže fungovať ďalej.“

EWBL iba v Poprade alebo Lučenci

Ak by chceli Košičanky hrať na Bernolákovej, hala by musela prejsť stavebnými úpravami.

„Je to taktiež mestská budova. V prvom rade by tam museli byť dobudované sociálne zariadenia, ktorých je tam nedostatok už len z tréningového hľadiska a nie to ešte pri naplnení haly divákmi. Čo sa týka haly na Palackého, tam nevyhovuje ihrisko z hľadiska rozmerov, nie je dostatok miesta po bokoch. Navyše, palubovka je v dezolátnom stave, takže bez jej rekonštrukcie by tam nebolo možné hrať.“

Young Angels sú prihlásené aj do Východoeurópskej ligy žien (EWBL), no svoje domáce zápasy zrejme budú musieť odohrať mimo Košíc.

„Vedenie súťaže sme informovali, že zápasy, ktoré sa u nás mali na októbrovom turnaji odohrať, budeme musieť zrušiť alebo presunúť inde. Do úvahy z okolitých miest pripadajú iba Poprad a Lučenec, v ktorých sú vyhovujúce haly.“

Dostali sa do amatérskych podmienok

Extraliga prišla po poslednej sezóne o tímy z Popradu a Nitry, v neistej situácii sa nachádzajú Košice.

Ženský basketbal sa zdá byť vo výraznom úpadku.

„Vnímam to veľmi zle. Keď si vezmeme, že v roku 2013 sme to dotiahli do Final Four Euroligy a boli sme vyhlásené za najlepší kolektív, o šesť rokov nie je naša reprezentácia ani na majstrovstvách Európy žien. Mládežnícke tímy sa motajú v nižších kategóriách. Výkonnostný prepad je tu obrovský. To sa však týka všetkých menšinových športov. Kombinácia Zákona o športe a financovania klubov nás dostala do amatérskych podmienok.“

Do košického kádra pribudla Eva Filičková, ktorá prišla z Popradu a s tímom odštartovala letnú prípravu.

„Všetky dievčatá sú tu momentálne na dobrovoľnej báze. Žiadna z nich nemá zmluvu a ani istú budúcnosť. Baviť sa o tom, ako bude vyzerať káder, je momentálne predčasné. Ak nebudeme mať podporu od mesta, čo sa týka haly, extraligu hrať nebudeme,“ uviedol Jendrichovský.

Možnosť hrať najvyššiu súťaž v inom meste šéf klubu vylúčil.

„Nemalo by to žiaden význam trénovať na Palackého a hrať napríklad v Poprade, kde by prišlo dokopy šesť ľudí. Obzvlášť v lige, ktorá je v stave, v akom sa nachádza. Mrzí ma to hlavne kvôli dievčatám. Celé sa to tu rozpadáva a je to v prvom rade o mestách a samosprávach. Musia pochopiť, že ak nikto nezačne ratovať šport a nebudú sa hrať extraligy, zanikne aj mládežnícky šport, pretože nebude mať kam smerovať,“ povedal Jendrichovský.

Polaček: Začali sme okamžite konať Vedenie mesta Košice informovalo, že robí všetko pre záchranu basketbalovej extraligy v Košiciach. Primátor Jaroslav Polaček a viceprimátor Marcel Gibóda v nedeľu rokovali s generálny manažérom Danielom Jendrichovským o tom, aby sa ženská extraliga v Košiciach zachovala a mladé nádeje Young Angels mohli aj naďalej pôsobiť v Angels aréne. „Šport je pre nás prvoradý, a preto sme okamžite začali konať. Našim cieľom je zachrániť nielen ženskú basketbalovú extraligu v Košiciach, ale zabezpečiť aj kvalitnú halu aj s ďalším potrebným zázemím pre 250 hráčok vo všetkých mládežníckych kategóriách. Pred necelým mesiacom prevzal Bytový podnik mesta Košice Angels arénu a spustili sa všetky potrebné procesy. Vyvstali nám viaceré rokmi neriešené problémy, no som presvedčený, že ich zvládneme vyriešiť a extraligová sezóna bude zachránená. Momentálne robíme viaceré kroky, aby sme vyhoveli požiadavkám hygienikov. Angels Aréna bola v dezolátnom stave a postupne ju dávame do takého stavu, aby sa z nej stal plnohodnotný športový stánok, na ktorý budeme môcť byť hrdí,“ uviedol primátor Polaček.