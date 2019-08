Dovolenkárom meškalo desať hodín lietadlo. Odškodné je v nedohľadne

V hoteli nebolo miesto, nocovali na ležadlách.

7. aug 2019 o 10:24 Monika Almášiová

KOŠICE. Malo to byť osem dní vytúženého oddychu pri mori v Egypte, no po návrate by Katarína z obce v okrese Košice-okolie potrebovala ďalšiu dovolenku.

Črevné problémy, oprava hotela počas prevádzky, výpadky elektriny a vody boli len úvodom pred problematickým odchodom z krajiny.

Lietadlo so slovenskými dovolenkármi malo z letiska Marsa Alam International v Egypte odlietať o pol tretej nadránom, napokon odletelo o takmer desať hodín neskôr.

„Viac ako hodinu pred odletom nás zrazu zvolávali na check-in, naložili nás do autobusu, ktorý nás viezol k lietadlu leteckej spoločnosti Al Masria Airlines, s ktorou sme mali odletieť. Keď sme došli k lietadlu, bolo zatvorené, nikto v ňom nebol, ani sa v ňom nesvietilo,“ začína Katarína svoje rozprávanie.

Kto prvý zavolá

Vodič ich teda naložil späť do autobusu a odviezol do letiskovej haly.

„Po 40 minútach meškania nášho letu som šla za pracovníkom letiska opýtať sa, čo sa deje a prečo sme ešte neodleteli. Ten mi lámanou angličtinou povedal, že naše lietadlo neodletí z technických príčin a budeme mať meškanie minimálne 3 hodiny,“ vysvetľuje Katarína.

Po ďalších pätnástich minútach dostali dovolenkári informáciu, že ich let je zrušený.