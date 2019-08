Referentka úraduje na lavičke. Starosta ju nechce pustiť do úradu

Kaliňák: Touto raritou sa Cestice zapíšu do dejín samosprávy.

9. aug 2019 o 0:00 Judita Čermáková, Jana Ogurčáková

CESTICE. Na netradičné vybavovanie úradnej agendy v Cesticiach neďaleko Košíc nás upozornil jeden z obyvateľov obce.

„Prišli sme domov a zažili sme nepríjemnú vec. Chceli sme ísť pre daň na obecný úrad, no sekretárku sme našli pred obecným úradom na lavičke. Sedela tam od rána do večera do piatej. Vravela, že starosta ju vykázal vonku, že tam bude jej pracovisko. Starosta sa správa, akoby obec bola jeho firma.“

U miestnych vyvoláva situácia rozpaky.

„To, že úradníčka sedí na lavičke, je nonsens. Na jednej strane sa smejeme, ale je to choré, je to mobing a šikanovanie. Každý vie, že sa v našej obci nič nerobí.“

Počas úradných hodín v utorok sme naozaj našli úradníčku a upratovačku na lavičke pred úradom.

Vnútri bol zamknutý starosta.

Osem hodín na lavičke

Referentka hovorí, že keď nastúpila po práceneschopnosti v pondelok do práce, našla oznam o dovolenke.

„Tá však nebola dopredu ohlásená. Starosta mi 5. 8. povedal, že od 1. 8. mám dovolenku. Veď to nedáva zmysel. V pondelok som tu celý deň sedela, v utorok som podala sťažnosť na inšpektoráte práce.“

Pracovníčka inšpektorátu jej mala povedať, že takýto prípad ešte nemali a poradiť, aby sedela na pracovisku a čakala na pridelenie práce. To aj urobila.

Obáva sa, že ak by odišla, dostala by v práci absenciu.

„Povedali mi, že niečo také nezažili. Buď mi dá starosta plán dovolenky, alebo robotu. Keď prídu obyvatelia, neviem ich vybaviť, lebo sa neviem dostať na pracovisko. Maximálne do kuchynky. Ak zabúchajú a on otvorí, môžu vojsť. A ak odíde skôr, úrad zamkne a neviem ísť ani na toaletu,“ opisuje problémy na pracovisku úradníčka.

Ak si má čerpať dovolenku, chce o tom vopred vedieť.

„Nie že mi povie: Choď domov, ja ťa tu nepotrebujem. Povedala som, nech ma prepustí a dá mi, čo mi patrí. Nebaví ma to.“

Za problémami vidí osobnú pomstu. So starostom boli v minulosti v partnerskom vzťahu, tvrdí, že ju mal v minulosti viackrát napadnúť.



Koncom júna došlo na úrade aj ku fyzickému konfliktu.