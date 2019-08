Finančník Gedeon s pyramídovou hrou ostáva za mrežami

Krajský súd sa zaoberal sťažnosťami prokurátora aj obvineného.

7. aug 2019 o 13:32 Róbert Bejda

KOŠICE. Krajský súd sa v stredu zaoberal dvoma sťažnosťami voči uzneseniu Okresného súdu Košice-okolie.

Podal ich prokurátor a obvinený David Gedeon v prípade, o ktorom na sklonku minulého mesiaca informovali takmer všetky médiá, najmä tie z východu.

Išlo o obvinenie 30-ročného Dávida Gedeona, trvale bytom v Medzeve v okrese Košice-okolie.

Podnikateľ, ktorý sa roky prezentoval ako finančný expert, je vyše dva týždne trestne stíhaný pre zločin podvodu v štádiu pokusu a prečin neoprávneného podnikania.

Gedeona, ktorý sa pred začiatkom nového ročníka II. futbalovej ligy stal hlavným sponzorom a generálnym riaditeľom klubu Partizán Bardejov, na návrh prokurátora 19. júla poslala sudkyňa Okresného súdu Košice-okolie do väzby.

Pyramídová hra

Gedeon sa dostal do problémov pre svoje rizikové finančné aktivity, ktoré rozbehol na vlastnú päsť a v podstate nesú všetky znaky pyramídovej hry.

Podľa znenia obvinenia Gedeon ako splnomocnený zástupca spoločnosti NLF Plus Limited so sídlom v meste Nikózia na Cypre začal v Košiciach a ich okolí neoprávnene podnikať.

Išlo o sprostredkovanie finančnej služby uzatváraním zatiaľ presne nezisteného počtu zmlúv o tichom spoločenstve.

Ich predmetom malo byť prijatie vkladu na účet ním založenej spoločnosti NLF invest so sídlom v Prahe v Českej republike.

Podľa obvinenia tieto finančné prostriedky vylákal ako podiel na podnikaní v odbore vyhľadávania a podpory startup projektov.

S týmito prostriedkami mal postupovať v rozpore so zákonom o kolektívnom investovaní.

Udal ho anonym

Záujem polície o Gedeonovo podnikanie rozbehlo júnové anonymné udanie.

Upozornilo na podozrenie z pyramídovej hry, neoprávneného finančného podnikania bez licencie a zo zhromažďovania peňazí od drobných investorov za účelom ich zhodnotenia formou zmluvy o tichom spoločenstve.

Predbežné vyšetrovanie a výsluch svedkov tieto podozrenia v mnohom potvrdili.

Napríklad v tom, že Medzevčan popri práci pre istú finančnú spoločnosť rozbehol aj vlastný biznis.

Išlo o ponúkanie možnosti investovať na americkej burze. Gedeon začal prijímať vklady od klientov, ktorým sľuboval 5-percentné mesačné výnosy. Mal až stovky klientov, tých starších však vyplácal z vkladov nových.

Časom začal sám investovať do podobných projektov iných spoločností (napríklad zaoberajúcich sa kryptomenami), kde bol sľubovaný zisk 30 až 40 percent.

Raz sa mu darilo viac, inokedy menej, mal i 50-percentné straty, no stále tvrdil, že je v zisku. Možno by aj skutočne bol, ak by zisky použil i na vyplácanie svojich 5-percentných klientov.

On ich však opäť investoval a úroky starým vyplácal z vkladov nových klientov.

Vystupoval ako úspešný podnikateľ

Gedeon lákal klientov na rôzne grafy (z internetu), ktorými deklaroval ziskovosť, ale išlo o staré grafy a obchody z minulosti (nie jeho), pričom v reálnom čase už tie projekty či burzy neexistovali.

Prípadne boli v zisku, no on tam peniaze nemal, lebo ich investoval do iných finančných projektov.

Keď niekedy na jeseň 2017 tieto projekty náhle skončili, zmizli aj Gedeonom investované peniaze.

Klienti sa o osud peňazí začali zaujímať. Dostali uistenie, že všetko vyrieši a prípadné straty bude kompenzovať zo svojich peňazí.