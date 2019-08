Zmeny v kádri FC Košice budú v kompetencii trénera Fabuľu

Športový riaditeľ klubu verí, že výkony sa zlepšia.

13. aug 2019 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Futbalisti FC Košice majú za sebou mimoriadne nevydarený vstup do novej sezóny II. ligy.

Po štyroch zápasoch majú Košičania na konte len jediný bod a v tabuľke sú na poslednom mieste.

Vedenie klubu sa preto rozhodlo konať. Tréner Farkaš s asistentom Sovičom skončili vo svojich funkciách a ich nástupcami sa stali Marek Fabuľa a Peter Šinglár.

V realizačnom tíme nebude pokračovať ani Tomáš Danko. Trénerom brankárov naďalej ostáva Marián Kello.

Košických futbalistov čaká v najbližšom kole súboj na ihrisku Skalice, ktorá je s deviatimi bodmi na štvrtom mieste.

Proti Bardejovu predviedli odvar

Séria neuspokojivých výsledkov prinútila vedenie FC Košice konať. Po domácej prehre 1:2 s Bardejovom nastali zmeny v realizačnom tíme.

„Po prvých troch zápasoch sme boli sklamaní z výsledkov a nášho umiestnenia v tabuľke. Mali sme však pocit, že výkony sa zlepšujú a ide to správnym smerom. Brali sme to ako nováčikovskú daň, ale zápas s Bardejovom bola posledná kvapka. Predviedli sme z hľadiska výkonu futbalový odvar. Museli sme preto pristúpiť k zmenám v realizačnom tíme. Chcel by som sa touto cestou poďakovať trénerom Farkašovi, Sovičovi aj Dankovi za ich odvedenú prácu,“ povedal športový riaditeľ FC Košice Pavol Turczyk.

Zmena na trénerom poste má zafungovať ako nový impulz pre hráčov, ktorých kvality nezodpovedajú aktuálnemu postaveniu mužstva v tabuľke.