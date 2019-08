Na vagóny v Čermeli sa prevrátila cisterna, zničila vyše storočnú pamiatku

Poškodené vagóny mali premiéru len túto nedeľu.

14. aug 2019 o 11:29 Monika Almášiová, Judita Čermáková

KOŠICE. Vodič cisterny VVS zrejme na mokrej ceste dostal v stredu krátko po deviatej šmyk.

Dôsledkom neho auto prerazilo zvodidlá a prevrátilo sa priamo na dva vagóny Detskej železnice Košice na stanici v Čermeli.

„Jeden vagón je historický, viac ako storočný a druhý je naša najnovšia posila, na ktorej sme pracovali niekoľko rokov, práve túto nedeľu mali premiéru,“ vysvetľuje predseda občianskeho združenia a štatutárny zástupca Ľubomír Lehotský, ktorý je z celej situácie nešťastný.

„Vagóny sú určite nezjazdné. Škody nedokážeme odhadnúť, budú sa zrejme pohybovať niekde okolo stotisíc eur. To všetko ukáže až podrobná prehliadka, došlo aj k poškodeniu trate. Zatiaľ podľa odhadov len na vedľajšej koľaji, ktorá by nemala ohroziť prevádzku.“

Zastavená premávka

Podľa Lehotského už na tento úsek cesty upozorňovali.

„V zlom počasí sú tu autá vo zvodidlách aj niekoľkokrát do týždňa. Už ani nevolajú políciu.“

V stredu je premávka na železničke zastavená, zástupca predpokladá, že obnovená bude opäť vo štvrtok.

Definitívne rozhodnutie padne až po odstránení cisterny a narovnaní vagónov.

Na obe činnosti bude potrebná asistencia žeriavu.

„Ani hasiči, ani železnička nedisponujeme technikou, ktorá by to zvládla. Skôr máme dobrých priateľov a sponzorov, ktorí nám pomáhajú celý rok. Sú na to zákonné postupy, uvidíme, kto príde vyprosťovať.“

Lehotský: Je to ťažký pohľad

V čase nehody po trati nepremávala žiadna súprava.

„Je to odstavná koľaj, vlak nepremával ani po hlavnej trati. K žiadnemu ohrozeniu ľudských životov nedošlo, no sme na vrchole sezóny. Je to naozaj ťažký pohľad,“ dodal Lehotský.

Ako dlho bude oprava vagónov a trate trvať zatiaľ zhodnotiť nevedel, no už teraz vie, že železnička financiami na opravu nedisponuje.

„Určite nie, je to nad sily železnice. Veríme, že zo zákonnej poistky havarovaného auta dôjde k prefinancovaniu. Máme pred sebou záver sezóny, na sobotu tu máme pripravenú historickú rekonštrukciu bojov, v nedeľu križovanie, 29. augusta Deň železničky. Verím, že sa to dovtedy urobí, zatiaľ je to na ťažkej technike.“

Ľahké zranenia

Nehodu svojej cisterny potvrdila aj Východoslovenská vodárenská spoločnosť.

„Bohužiaľ, dnes došlo k dopravnej nehode cisternového vozidla spoločnosti VVS, a.s. Skúsený a dlhoročný vodič dostal pravdepodobne cestou pri detskej železnici šmyk a prevrátil sa s vozidlom až na trať železnice. Príčinu dopravnej nehody vyšetruje polícia. Dychová skúška na alkohol u vodiča bola negatívna. VVS, a.s. je pri šetrení nehody plne súčinná. Napriek vážnosti situácie, našťastie pri nehode nedošlo k vážnym zraneniam. Na odstraňovaní následkov a škody sa bude VVS, a.s. podieľať."