Začali sme viac veriť v nový systém, vraví Haščák

Košičania sa v Pardubiciach bavili hokejom.

18. aug 2019 o 7:34 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejisti HC Košice triumfovali na silne obsadenom turnaji v Pardubiciach – Memoriáli Zbyňka Kusého.

Vo finále si poradili s domácim celkom 5:3 a vyše 8-hodinovú cestu späť do Košíc absolvovali aj s cennou trofejou.

Za najlepšieho útočníka turnaja bol vyhlásený z tímu oceliarov Marcel Haščák, ktorý zaznamenal šesť gólov a dve asistencie.

Košičania sa najbližšie predstavia na Popradskom pohári od 22. do 25. augusta.

Hrajú otvorený hokej ako kedysi

Zverenci trénera Draisaitla si v Pardubiciach najskôr poradili s ruským Admiralom Vladivostok 5:4 a hoci prehrali so Znojmom 4:5 získali doplnkový bod za víťazstvo v samostatných nájazdoch a postúpili do finále.

V ňom zdolali Pardubice aj vďaka gólom Marcela Haščáka.

„Mužstvo ukázalo veľkú silu a najmä charakter. Každého jedného hráča to v prvom rade bavilo a to bolo najdôležitejšie. Víťazstvo na turnaji už bola len čerešnička,“ povedal Haščák.

Súboj o trofej sledovalo takmer 4000 divákov, ktorých oba tímy odmenili atraktívnym útočným hokejom.

Súvisiaci článok Košickí hokejisti uspeli v kvalitnej medzinárodnej konkurencii Čítajte

„Ja sa priznám, keďže som v Pardubiciach hrával, očakával som ešte viac divákov. Bol som teda prekvapený, že neprišlo na finále viac ľudí ale sú to len prípravné zápasy,“ skonštatoval košický útočník.

Zdá sa, že ofenzíva tímu z metropoly východu zatiaľ funguje bezchybne. V troch stretnutiach nastrieľali oceliari celkovo 14 gólov.

„Hráme celkom otvorený hokej, aký sme kedysi v Košiciach v minulosti hrávali. Tlačili sme sa do súperovej bránky a snažili sme sa to zjednodušiť. Padlo nám z toho dosť gólov, no ja som v prvom rade šťastný, že sme vyhrali.“

Rozhodcovia sa zle vyspali

V oficiálnych štatistikách turnaja zapísali Haščákovi päť gólov a tri asistencie, no rodák z Popradu uviedol všetko na pravú mieru.