Košickým mestským podnikom chcú niektorí dočasne poverení riaditelia šéfovať aj naďalej

Prihlásilo sa 65 uchádzačov.

19. aug 2019 o 16:00 SITA

KOŠICE. Do prvého kola výberových konaní na posty riaditeľov štyroch mestských podnikov sa prihlásilo 65 uchádzačov.

Informoval o tom v pondelok primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý).

Súvisiaci článok Košice hľadajú šéfov mestských podnikov. Núkajú vyššie platy Čítajte

Vo štvrtok 15. augusta uzatvorili podávanie prihlášok do prvého kola výberových konaní na posty riaditeľov Dopravného podniku mesta Košice (DPMK), Bytového podniku mesta Košice (BPMK), Tepelného hospodárstva Košice (TEHO) a príspevkovej organizácie K13 - Košické kultúrne centrá.



„Bližšie informácie o konkrétnych uchádzačoch nemám k dispozícii, keďže tieto výberové konania idú mimo mňa. Mojou úlohou bude po rozhodnutí výberovej komisie predložiť meno víťazného kandidáta poslancom mestského zastupiteľstva. Môžem však povedať, že sme urobili všetko pre to, aby táto časť prebehla transparentne,“ uviedol Polaček.

Osobné pohovory a verejné vypočutia

Najvyšší záujem bol podľa riaditeľa magistrátu Marcela Čopa o posty šéfa DPMK a TEHO.

Uchádzači posielali svoje žiadosti z celého Slovenska, od Bratislavy až po Michalovce.

„Bývalí riaditelia tam nie sú, v niektorých podnikoch sme zaregistrovali prihlášky aj ich dočasných poverených riaditeľov," uviedol.



Výberové konania budú v najbližších dňoch pokračovať osobnými pohovormi a neskôr verejnými vypočutiami, do ktorých postúpi po päť najlepších uchádzačov pre daný mestský podnik.

Výberová komisia z nich potom pre každý podnik vyberie toho najlepšieho uchádzača.

Výberové konania pokračujú

Mesto chce vo výberových konaniach pokračovať aj v ďalších mesiacoch.

Vo štvrtok 15. augusta spustili druhé kolo výberových konaní, v ktorých sa až do 16. septembra 2019 budú môcť prihlásiť záujemcovia na riadiace posty v Správe mestskej zelene, Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice, Knižnici pre mládež a Mestských lesoch.

Do decembra by mal byť vybratý nový náčelník mestskej polície, začiatkom budúceho roka by sa mali nastaviť podmienky pre výber nového hlavného architekta mesta.